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Juan Manuel Cerúndolo si presenta al primo turno del Roland Garros con i favori del pronostico grazie a un rendimento molto più solido sulla terra battuta e a una stagione fin qui costante, culminata con l’ingresso nella top 60 mondiale. Jacob Fearnley può contare su un servizio incisivo e su un tennis aggressivo, ma nel 2026 ha mostrato risultati altalenanti e una certa vulnerabilità negli scambi prolungati. La superficie parigina sembra favorire nettamente l’argentino, più efficace nella costruzione del punto e nella gestione delle palle break. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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