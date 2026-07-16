Il Ferencvaros riparte dal prezioso vantaggio conquistato in Serbia. Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 la formazione ungherese ospiterà il Vojvodina alla Groupama Arena nel ritorno del primo turno preliminare di Europa League. Dopo il successo per 2-1 ottenuto all'andata, i padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre per accedere al turno successivo, dove troverebbero il Twente. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FERENCVAROS-VOJVODINA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Ferencvaros

Il Ferencvaros ha iniziato il proprio cammino europeo con un'importante vittoria esterna per 2-1, maturata grazie ai gol di Kristoffer Zachariassen e dell'ex di turno Dele Yusuf. La squadra ungherese ha voltato pagina dopo la mancata conquista del campionato nella scorsa stagione e ha iniziato una nuova era con Balazs Borbely in panchina. Davanti ai propri tifosi il Ferencvaros ha costruito gran parte delle sue fortune europee nelle ultime stagioni e punta ora a completare il lavoro iniziato a Novi Sad.

Il momento del Vojvodina

Il Vojvodina è chiamato a ribaltare la sconfitta subita all'andata per continuare il proprio percorso in Europa League. La formazione serba ha mostrato buone qualità offensive nel primo confronto, ma ha pagato caro il gol subito nel finale. La squadra allenata da Miroslav Tanjga sa di dover cercare la vittoria a Budapest, pur consapevole che un'eventuale eliminazione le garantirebbe comunque la possibilità di proseguire il cammino europeo nei preliminari di Conference League.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Ferencvaros e Vojvodina

Il Ferencvaros dovrebbe gestire il possesso palla cercando di sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Vojvodina concederà nel tentativo di recuperare il risultato. Gli ospiti saranno costretti ad assumere un atteggiamento offensivo fin dai primi minuti, rendendo la sfida aperta e potenzialmente ricca di occasioni da entrambe le parti. L'esperienza internazionale degli ungheresi potrebbe però rappresentare un fattore determinante nei momenti decisivi della gara.

Probabili formazioni Ferencvaros-Vojvodina

Balazs Borbely dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha vinto la gara d'andata. Dibusz difenderà la porta, con Botka, Gomez, Raemaekers e O'Dowda in difesa. A centrocampo agiranno Kanichowsky, Naby Keita e Corbu, mentre il tridente offensivo sarà composto da Zachariassen, Dele Yusuf e Lisztes.

Miroslav Tanjga dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Rosic sarà il portiere, davanti a una linea difensiva formata da Nikolic, Tanjga, Szucs e Barros. In mezzo al campo spazio a Zukic, Djakovac e Petrovic, mentre Randjelovic e Mitrovic agiranno ai lati del centravanti Mulahusejnovic.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Botka, Gomez, Raemaekers, O'Dowda; Kanichowsky, Keita, Corbu; Zachariassen, Yusuf, Lisztes.

Vojvodina (4-3-3): Rosic; Nikolic, Tanjga, Szucs, Barros; Zukic, Djakovac, Petrovic; Randjelovic, Mulahusejnovic, Mitrovic.

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