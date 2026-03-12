Fiorentina-Raków, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Il club toscano, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la situazione in campionato, proverà a dare il tutto per tutto nella competizione europea

Nel corso della giornata odierna andrà in scena la partita che metterà di fronte la Fiorentina ed il Raków Częstochowa e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata degli ottavi di finale della Conference League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Raków, dove vedere l'incontro — Il club toscano ha come obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale della Conference e, giocando in casa, ha un importante vantaggio da sfruttare. Il match di questa sera tra la Fiorentina ed il Raków Częstochowa si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club al match — La Fiorentina che ha come allenatore Paolo Vanoli ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della Conference League dopo aver eliminato ai Play-off il Jagiellona: dopo la vittoria per 0-3 in Polonia, i toscani hanno 2-4 al Franchi ma hanno comunque passato il turno. In Serie A, invece, i Gigliati stanno vivendo un'annata negativa ed attualmente occupano la diciassettesima posizione con 25 punti. Oltre alle due partite europee, la Viola ha giocato in campionato e, dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa, ha preso 3-0 contro l'Udinese e pareggiato 0-0 contro il Parma.

Il Raków Częstochowa guidato da Lukasz Tomczyk, invece, è agli ottavi della terza competizione continentale avendo terminato la league phase al secondo posto con 14 punti, due in meno rispetto allo Strasburgo. Attualmente, la squadra rossoblù si trova in quarta posizione nella classifica dell'Ekstraklasa, vale a dire la massima divisione polacca, avendo totalizzato 37 punti ed è a -4 dallo Zaglębie Lubin primo. Il Raków, negli ultimi cinque impegni stagionali, ha perso ai quarti di finale della coppa nazionale per mano dell'Avia Świdnik (1-2) e ha disputato quattro incontri di campionato: pareggio a reti bianche contro il già menzionato Lubin; due vittorie contro Bruk-Bet Termalica (0-1) e Pogoń Szczecin (2-0); sconfitta per 4-3 in casa del Lech Poznań.

Probabili formazioni — Per la sfida di questa sera, Vanoli non avrà a disposizione gli infortuni Kean, Solomon, Lezzerini e Lamptey. La squadra ospite, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare e l'unico assente è Kochergin per infortunio.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli

RAKÓW CZĘSTOCHOWA (3-1-4-2): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Repka; Ameyaw, Struski, Ivi López, T. Pieńko; Rocha, Brunes. Allenatore: Tomczyk

