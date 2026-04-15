Fluminense-Rivadavia Streaming e Diretta Tv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 15 aprile - 07:00

Seconda giornata di Copa Libertadores anche per il Gruppo C che vede l'Independiente Rivadavia in testa alla classifica con tre punti. Gli ospiti che all'andata hanno sconfitto il Bolivar, vanno a caccia del secondo successo di fila contro il Fluminense, che all'esordio non è andato oltre lo 0-0 contro il Deportivo La Guaira.

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Qui Fluminense — Il Fluminense si presenta dopo una battuta d’arresto pesante nel derby contro il Flamengo (1-2). Nelle ultime cinque partite ufficiali ha raccolto una sola vittoria (3-1 al Corinthians), due pareggi e due sconfitte, segnando 6 gol e subendone 5. Anche in Libertadores l’avvio non è stato entusiasmante visto che in trasferta, in Venezuela, non è andato oltre lo 0-0 contro il Deportivo La Guaira.

Qui Rivadavia — Dall’altra parte, l’Independiente Rivadavia arriva con tutt’altro slancio. La squadra argentina è prima nella Liga Profesional Apertura con 29 punti in 13 giornate (9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 23 gol fatti e 13 subiti) e ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali. L’ultimo successo, 3-1 contro Argentinos Juniors, conferma un attacco in grande fiducia: 7 tiri in porta e tre marcatori diversi. Anche in Libertadores l’esordio è stato positivo: l’1-0 sul Bolívar vale al momento il primo posto nel girone.

Fluminense-Rivadavia, probabili formazioni — Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, René; Martinelli, Hércules; Canobbio, Acosta, Savarino; John Kennedy.

Rivadavia (3-1-4-2): Bolcato; Villalba, Costa, Studer; Florentin; Osella, Rios, Fernandez, Elordi; Sartori, Villa.