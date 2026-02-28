Forlì-Torres: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Forlì-Torres: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:11)

Allo stadio Tullio Morgagni va in scena uno snodo delicatissimo del girone B di Serie C. Sabato 28 febbraio, alle 14:30, Forlì e Torres si affrontano nel 29° turno con l’acqua alla gola e la consapevolezza che il risultato potrebbe indirizzare in modo pesante il finale di stagione.

Qui Forlì — Il Forlì arriva alla sfida dal 14° posto con 30 punti, una posizione tutt’altro che rassicurante in una classifica cortissima nella zona playout. Il momento dei romagnoli non è dei migliori: nelle ultime dieci gare sono arrivate soltanto due vittorie, a fronte di tre pareggi e ben cinque sconfitte. Anche il “Morgagni”, che dovrebbe rappresentare un fortino, non è stato determinante nelle ultime settimane.

La squadra di Alessandro Miramari paga soprattutto le assenze pesanti: fuori il bomber Elia Petrelli, fermato da una lesione muscolare, così come il mediano Francesco Menarini, squalificato, e l’esterno Davide Macrì, elemento chiave per produzione offensiva con 5 gol e 7 assist. Un triplo colpo che priva i biancorossi di qualità, fisicità e imprevedibilità proprio nella fase più calda del campionato.

Qui Torres — La Torres, due posizioni più sotto a quota 25 punti, vede questo scontro diretto come un’occasione per riavvicinarsi e riaccendere la corsa salvezza. I rossoblù arrivano con sensazioni leggermente più incoraggianti, grazie a segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane e al buon impatto dei nuovi innesti invernali.

Tuttavia anche Alfonso Greco deve fare i conti con un’assenza pesante: Mattia Sala, il “guerriero” del centrocampo, è squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Vis Pesaro. La sua mancanza priva la squadra dell’uomo più continuo per rendimento e intensità, mentre resta in dubbio Zambataro, fermo da quasi un mese. Il vero rebus riguarda proprio la mediana: servirà equilibrio tra interdizione e qualità, soprattutto contro un Forlì che soffre il pressing alto ma che in casa proverà a imporre ritmo e aggressività.

