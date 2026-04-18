Friburgo-Heidenheim: diretta live e streaming del match

Friburgo-Heidenheim si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:30

Stefano Sorce 18 aprile - 16:33

A Friburgo l’entusiasmo è alle stelle e ora serve continuità. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:30, i padroni di casa affrontano l’Heidenheim nella 30ª giornata di Bundesliga, con l’obiettivo di trasformare l’energia europea in punti pesanti in campionato. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FRIBURGO-HEIDENHEIM SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Friburgo arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato una storica semifinale europea. Il momento è positivo non solo per i risultati, ma anche per la fiducia che si respira nel gruppo. In campionato la squadra è ancora in corsa per un piazzamento europeo e vuole sfruttare questo turno sulla carta favorevole per continuare a scalare la classifica. L’unico dubbio riguarda le energie dopo l’impegno infrasettimanale, ma il contesto può aiutare a superare anche questo ostacolo.

L’Heidenheim vive invece una situazione completamente diversa. La classifica parla chiaro e le possibilità di salvezza sono ormai ridotte al minimo. Nonostante un piccolo miglioramento nelle ultime uscite, la squadra continua a mostrare limiti evidenti, soprattutto in fase difensiva. I numeri stagionali confermano una grande difficoltà nel mantenere equilibrio, e anche contro un avversario stanco servirà qualcosa di più per restare in partita.

Le probabili formazioni di Friburgo-Heidenheim — Il Friburgo dovrebbe schierarsi con Atubolu in porta, difesa composta da Treu, Ginter, Lienhart e Makengo. A centrocampo spazio a Eggestein e Manzambi, con Beste, Holer e Grifo a supporto di Matanovic in attacco.

L’Heidenheim risponde con Ramaj tra i pali, linea difensiva formata da Busch, Mainka, Fohrenbach e Behrens. A centrocampo ci saranno Dinkci, Niehues e Schoppner, mentre in attacco spazio a Honsak, Pieringer e Zivzivadze.

Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Dinkci, Niehues, Schoppner; Honsak, Pieringer, Zivzivadze.