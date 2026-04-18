Dove vedere Giana Erminio-Inter U23 in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Giana Erminio-Inter U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 16:02)

Domenica 19 aprile scendono in campo Giana Erminio ed Inter U23 per il Gruppo A di Serie C. In quel di Gorgonzola si terrà dalle 14:30 uno dei match più avvincenti della trentasettesima giornata di campionato. La sfida si presenta delicatissima per gli equilibri del Gruppo A, dato che nessuna delle due squadre ha ancora la certezza matematica di strappare un pass per i playoff di categoria. Scopri come seguire la partita continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIANA ERMINIO-INTER U23 SU BET365

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Il momento delle due squadre — La sfida è cruciale per quanto riguarda gli equilibri della classifica in ottica playoff, se infatti ci sono alcune squadre che hanno già la testa al momento cruciale della stagione, altre stanno provando a conquistare la matematica certezza. Tra queste, proprio Giana Erminio ed Inter U23: i padroni di casa hanno 46 punti in classifica e distano soltanto una lunghezza dall'AlbinoLeffe, che occupa l'ultimo gradino per entrare ai playoff. L'Inter U23, dal canto suo, è al nono posto con 48 punti, un posizionamento un po' più sicuro ma che comunque è in bilico dato che i nerazzurri hanno perso l'ultima sfida di Serie C l'ultimo weekend contro l'Arzignano.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Inter U23 — La Giana Erminio approccerà al match con un solido 3-5-2, in cui davanti ad un folto centrocampo agiranno molto probabilmente Akammadu e Spaviero. I nerazzurri, allenati da Bernazzani, risponderanno con un 3-4-2-1 in cui l'unico riferimento offensivo, Spinaccé, sarà coadiuvato da Lavelli e Topalovic.

Giana Erminio (3-5-2): Zenti; Ferri, Ruffini, Duca; Nucifero, Berretta, Occhipinti, Marchesi, Muzio; Akammadu, Spaviero. Allenatore: Vinicio Espinal.

Inter U23 (3-4-2-1): Melgrati; Alexiou, Re Cecconi, Stante; Cocchi, Fiordilino, Bovo, Kamate; Topalović, Lavelli; Spinaccè. Allenatore: Daniele Bernazzani.