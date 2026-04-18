Sfida chiave tra Ipswich e Middlesbrough il 19 aprile 2026 alle 13:00. Scopri come vederla gratis

Stefano Sorce 18 aprile - 13:01

A Portman Road si gioca una partita che può spostare gli equilibri nella corsa alla promozione diretta. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 13:00, Ipswich Town e Middlesbrough si affrontano con l’obiettivo comune di reagire dopo l’ultimo passo falso. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI IPSWICH-MIDDLESBROUGH SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Ipswich Town arriva da una sconfitta che ha interrotto una lunga serie positiva, ma il percorso resta di altissimo livello. La squadra continua a occupare le prime posizioni e soprattutto in casa ha costruito gran parte dei suoi successi stagionali. Il rendimento a Portman Road è tra i migliori del campionato, e proprio da lì passa la possibilità di difendere il secondo posto e restare in zona promozione diretta.

Il Middlesbrough, invece, sta attraversando un momento complicato. La squadra ha rallentato proprio nel momento decisivo, perdendo terreno nella corsa alle prime due posizioni. I risultati recenti non sono stati all’altezza e la classifica ne ha risentito. Nonostante questo, il rendimento in trasferta resta positivo e può rappresentare un punto di forza in una sfida così delicata.

Le probabili formazioni — L’Ipswich Town dovrebbe schierarsi con Walton in porta, difesa composta da Johnson, O'Shea, Greaves e Kipre. A centrocampo spazio a Matusiwa, Neil e Mehmeti, mentre sulla trequarti agiranno Philogene e Clarke a supporto di Hirst.

Il Middlesbrough risponde con Brynn tra i pali, linea difensiva formata da Brittain, Fry, Malanda e Ayling. In mezzo al campo ci saranno Browne, Morris e McGree, mentre in attacco spazio a Hansen, Strelec e Conway.

Ipswich Town: Walton; Johnson, O'Shea, Greaves, Kipre; Matusiwa, Neil, Mehmeti, Philogene, Clarke; Hirst.

Middlesbrough: Brynn; Brittain, Fry, Malanda, Ayling; Browne, Morris, McGree, Hansen; Strelec, Conway.