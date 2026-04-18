La sfida di Lega A basket tra Dinamo Sassari e Reyer Venezia si gioca al PalaSerradimigni, domenica 19 aprile alle ore 17:00. Un confronto sempre molto intenso tra due squadre abituate a giocare ad alto livello, con obiettivi importanti in classifica e tanta fisicità sul parquet. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
La diretta streaming
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Il momento delle due squadre—
La Dinamo Sassari arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo offensivo. La squadra sarda punta su energia, tiro da fuori e intensità per provare a mettere in difficoltà una delle formazioni più strutturate del campionato.
La Reyer Venezia, invece, si presenta come una squadra solida e ben organizzata, capace di gestire i momenti chiave della partita con esperienza e disciplina tattica. La chiave sarà controllare il ritmo e limitare le iniziative offensive dei padroni di casa.
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