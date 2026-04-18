La sfida di Lega A basket tra Dinamo Sassari e Reyer Venezia si gioca al PalaSerradimigni , domenica 19 aprile alle ore 17:00. Un confronto sempre molto intenso tra due squadre abituate a giocare ad alto livello, con obiettivi importanti in classifica e tanta fisicità sul parquet. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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