La sfida di Lega A basket tra Olimpia Milano e Napoli Basket si gioca all’Unipol Forum, domenica 19 aprile alle ore 16:30. Un confronto che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico, ma con Napoli pronta a giocarsi le proprie carte per provare a strappare un risultato importante. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
La diretta streaming
Milano-Napoli diretta tv: dove vedere lo streaming del basket gratis
Dove vedere Milano-Napoli in diretta TV e streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
L’Olimpia Milano arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. La squadra meneghina può contare su grande profondità, talento offensivo e solidità difensiva, elementi fondamentali per controllare il ritmo della partita.
Il Napoli Basket, invece, cercherà di giocare con intensità e aggressività, provando a sorprendere una delle squadre più forti del campionato. La chiave sarà restare in partita il più a lungo possibile e sfruttare ogni occasione utile per mettere pressione ai padroni di casa.
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