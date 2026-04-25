Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen: "Noi siamo una famiglia, e la famiglia è tutto"

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quello che metterà di fronte il Galatasaray ed il Fenerbahçe e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 31 della Trenydol Süper Lig, ovvero la massima divisione turca. Il big match avrà inizio alle ore 19:00 presso il Rams Park Stadium. In questa stagione, le due squadre si sono già affrontate due volte: gara d'andata di campionato, terminata 1-1; finale di Supercoppa nazionale, conclusa con la vittoria dei gialloblù per 2-0 grazie alle reti dell'ex Lazio Guendouzi e del difensore Oosterwolde.

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Galatasaray-Fenerbahçe, dove vedere la partita

La sfida che si disputerà domani metterà di fronte la prima e la seconda in classifica. Tra loro ci sono soltanto quattro punti di differenza e la lotta al titolo diè ancora viva. I padroni di casa, in caso di vittoria, avrebbero la possibilità di allungare ancor di più sui loro grandi rivali. Quest'ultimi, invece, potrebbe andare a -1 dai giallorossi con poche giornate di campionato rimaste. Dalad oggi, i due club hanno giocato controvolte col Fenerbahçe che ha ottenuto la vittoria inoccasioni, quattro in più rispetto ai loro rivali. I pareggi, invece, sono stati. Il derby tra Galatasaray e Fenerbahçe non sarà visibile in diretta televisiva in Italia, ma si potrà vedere in streaming sul sito di Bet365

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Partite in streaming live

Come arrivano le due squadre alla gara

Il Galatasaray ha come allenatoree, in questo momento, occupa la prima posizione in classifica conpunti totalizzati. Nel corso della stagione in corso, il Gala ha giocato la, dove ha eliminato laai Play-off per poi uscire agli ottavi contro il. Dopo aver perso peril big match di campionato in casa del, la squadra giallorossa ha ottenuto due vittorie in trasferta contro(1-3) e(1-2) ed un pareggio percontro iltra le mura amiche del Rams Park Stadium. Nel corso di questa settimana, il Gala ha salutato anzitempo la possibilità di vincere la coppa nazionale, visto che ha persocontro il Gençlerbirligi il match valevole per i quarti di finale.

Istanbul, Turchia - 17 aprile 2026: Kerem Akturkoglu del Fenerbahçe esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Trendyol Süper Lig tra Fenerbahce e Caykur Rizespor all'Ulker Sukru Saracoglu Stadium. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il Fenerbahçe guidato dall'italiano Domenico Tedesco, dal canto suo, si trova al secondo posto della classifica avendo totalizzato 67 punti, quindi soltanto quattro in meno rispetto ai grandi rivali. In questa stagione, i Canarini Gialli hanno disputato l'Europa League arrivando fino ai Play-off, dove sono stati eliminati dal Nottingham Forest. Nelle ultime quattro giornate di campionato, i gialloblù hanno ottenuto tre vittorie di fila contro Gaziantep (4-1), Besiktas (1-0) e Kayserispor (0-4) ed un pareggio nel match casalingo contro il Rizespor terminato 2-2. Così come i loro avversari di domani, anche il Fenerbahçe è stato eliminato dalla coppa nazionale ai quarti di finale avendo perso 1-0 contro il Konyaspor.

Probabili formazioni

La squadra di casa non potrà contare sull'infortunato. Gli ospiti, dal canto loro, dovranno fare a meno di due calciatori per infortunio:e l'ex Real Madrid

GALATASARAY (4-2-3-1): Güvenç; Boey, Singo, Ayhan, Elmali; Nhaga, Lemina; Sané, Kutucu, Lang; Icardi. Allenatore: Buruk

FENERBAHÇE (4-1-4-1): Éderson; N. Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Mercan; Kanté; Musaba, Yüksek, Guendouzi, Aktürkoglu; Cherif. Allenatore: Tedesco

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