Il girone C di Serie C offre sabato 11 ottobre alle ore 14:30 tante partite interessanti. Tra queste spicca la sfida tra Giana Erminio e Novara in un match tutto sommato equilibrato. In questa partita i padroni di casa partono leggermente favoriti, ma non è da escludere il colpo esterno anche perché tra le due squadre ci sono solamente tre punti di distacco.
La diretta streaming
Giana Erminio-Novara, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Giana Erminio-Novara in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Giana Erminio-Novara in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa si presentano alla sfida con 9 punti in classifica. Un eventuale trionfo potrebbe dare finalmente certezze all'ambiente soprattutto per quanto concerne le eventuali ambizioni in ottica playoff. Contro la Giana Erminio ci sarà però un Novara affamato di punti, che attualmente gravita a ridosso della zona playout. Sarà essenziale per entrambe le squadre avere equilibrio in entrambe le fasi per puntare a centrare i tre punti in palio.
Le probabili formazioni di Giana Erminio-Novara—
Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Colombara, Alborghetti, Ruffini, Previtali, Occhipinti, Nelli, Marotta, Vitale, Capelli, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal
Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta
