Il palinsesto della MLS offre anche nel prossimo turno tante sfide interessanti. Domenica 12 ottobre alle ore 04:30 italiane si disputa la gara tra LA Galaxy e Dallas. I favori del pronostico vanno in direzione degli ospiti, coi padroni di casa in difficoltà. Con Bet365 puoi seguire LA Galaxy-DallasGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
LA Galaxy-Dallas, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere LA Galaxy-Dallas in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 04:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, la gara sarà visibile su Apple Tv tramite MLS Pass e su EA Sports FC Tv.
Il momento delle due squadre—
Dallas diciottesimo a quota 41 punti: gli ultimi cinque risultati utili consecutivi hanno dato morale al club, che ora è in fiducia e può continuare questo percorso sfruttando il prossimo match in programma. I padroni di casa, invece, sono all'ultimo posto con soli 24 punti in classifica. LA Galaxy in grande difficoltà con una differenza reti di -22 che testimonia il momento complesso del club.
Le probabili formazioni di LA Galaxy-Dallas—
LA Galaxy (4-3-3): Marcinkowski, Cuevas, Rindov, Zanka, Nelson, Wynder, Cerrillo, Miller, Paintsill, Nascimento, Fagundez. Allenatore: Greg Vanney
Dallas (3-4-3): Collodi, Abubakar, Urhoghide, Ibeagha, Kamungo, Cappis, Kaick, Moore, Delgado, Musa, Farrington. Allenatore: Eric Quill
