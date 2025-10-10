Continua senza sosta la MLS con importanti match in palinsesto. Domenica 12 ottobre alle ore 01:30 italiane si gioca la gara tra Orlando e Vancouver. Sebbene il fattore casa in queste gare sia importante, gli ospiti restano favoriti in questo confronto che si preannuncia molto acceso. Con Bet365 puoi seguire Orlando-Vancouver GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Orlando-Vancouver in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 01:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, la gara sarà visibile su Apple Tv tramite MLS Pass e su EA Sports FC Tv.
Il momento delle due squadre—
Undicesimo posto per i padroni di casa, frutto dei 53 punti conquistati fino a questo momento. Imporsi in casa non sarà affatto semplice per l'Orlando, che non ha ancora trovato continuità di gioco e di risultati. Il Vancouver infatti, in qualità di prossimo avversario, si presenta a questa sfida da assoluta favorita: 60 punti e quarto posto in classifica per gli ospiti, con il primo posto del Philadelphia che dista solo sei lunghezze.
Le probabili formazioni di Orlando-Vancouver—
Orlando (4-4-2): Gallese, Marín, Jansson, Brekalo, Freeman, Angulo, Gerbet, Atuesta, Pasalic, Ojeda, Muriel. Allenatore: Oscar Pareja
Vancouver (4-2-3-1): Takaoka, Johnson, Priso, Laborda, Ocampo, Cubas, Berhalter, Ahmed, Muller, Nelson, Elloumi. Allenatore: Jesper Sorensen
