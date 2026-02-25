Gimnasia-Rosario: diretta live e probabili formazioni della gara

Gimnasia e Rosario Central si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 in una sfida importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 25 febbraio - 02:24

Gimnasia-Rosario Central rappresenta uno dei confronti più interessanti della giornata di Primera División, con le due squadre pronte ad affrontarsi mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 in una sfida che può influenzare gli equilibri della classifica. Il Gimnasia vuole sfruttare il buon momento per confermare la propria competitività, mentre il Rosario Central è chiamato a reagire dopo l’ultimo risultato negativo e a ritrovare continuità.

Il Gimnasia arriva a questo appuntamento con fiducia, grazie a una serie di risultati positivi che hanno permesso alla squadra di mantenere una posizione solida in classifica. Il gruppo ha dimostrato organizzazione e capacità di gestire le partite, riuscendo a ottenere punti importanti anche in situazioni equilibrate. La solidità difensiva e l’efficacia nei momenti chiave rappresentano due elementi fondamentali del rendimento recente.

Il Rosario Central, invece, si trova in una fase più altalenante, con prestazioni convincenti alternate a risultati meno positivi. Nonostante questo, la squadra continua a mostrare qualità, soprattutto nella gestione del possesso e nella costruzione del gioco offensivo. L’obiettivo è quello di ritrovare continuità e ottenere un risultato che possa rilanciare la fiducia e migliorare la posizione in classifica.

Probabili formazioni Gimnasia La Plata-Rosario — Il Gimnasia dovrebbe schierarsi con Insfrán tra i pali, difeso da Steimbach, Giampaoli, Martinez e Silva Torrejón. A centrocampo Miramón e Max avranno il compito di garantire equilibrio, mentre Fernandez, Barros Schelotto e Panaro agiranno alle spalle dell’unica punta Torres.

Il Rosario Central dovrebbe rispondere con Ledesma in porta, protetto dalla difesa composta da Coronel, Ovando, Avila e Sández. In mediana spazio a Pizarro e Ibarra, mentre Giménez, Di Maria e Copetti supporteranno Veliz nel reparto offensivo.

Gimnasia (4-2-3-1): Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martinez, Silva Torrejón; Miramón, Max; Fernandez, Barros Schelotto, Panaro; Torres.

Rosario Central (4-2-3-1): Ledesma; Coronel, Ovando, Avila, Sández; Pizarro, Ibarra; Giménez, Di Maria, Copetti; Veliz.

