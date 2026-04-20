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Girona-Betis Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Liga

Real Betis Pellegrini
Girona-Betis: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Girona-Betis, match valido per il 33° turno di Liga. Le due squadre arrivano all'appuntamento in maniera totalmente diversa: ospiti reduci dalla cocente eliminazione in Europa League per mano dello Sporting Braga; al contrario i padroni di casa dopo aver battuto il Villarreal sono riusciti ad uscire indenni dal Bernabeu, imponendo l'1-1 al Real Madrid. Guarda ora Girona-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Girona-Betis: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

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    • Qui Girona

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    Il Girona arriva con una situazione di classifica che gli consente di affrontare la gara senza l’ansia di chi è con le spalle al muro: il lavoro fatto nel corso della stagione ha costruito un margine rassicurante, e anche se manca ancora la certezza aritmetica, la sensazione è che l’obiettivo sia ormai vicino. Questo si riflette in un atteggiamento più libero, meno condizionato dalla paura di sbagliare.

    Qui Betis Siviglia

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    Il Betis, invece, si presenta dopo una delusione europea pesante, incassata contro il Braga, che ha cambiato improvvisamente le prospettive della stagione. La squadra di Manuel Pellegrini ora deve concentrare tutte le energie sul campionato, dove è ancora in piena corsa per un piazzamento importante, in lotta col Celta Vigo per il 5° posto, ma non vince da due mesi (7 partite).

    Girona-Betis, probabili formazioni

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    GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri.

    BETIS (4-3-3): Valles; Gomez, Llorente, Bartra, Bellerin; Fidalgo, Amrabat, Fornals; Ezzalzouli, Cucho, Ruibal.

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