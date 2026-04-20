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18 punti in 13 partite, con un bilancio perfettamente in equilibrio tra gol fatti e subiti (12-12) per il San Lorenzo che nelle ultime tre giornate ha raccolto due pareggi consecutivi in trasferta, contro Riestra (1-1) e Newell’s (0-0), intervallati però da un successo pesante tra le mura amiche contro l’Estudiantes.

Qui Velez

Dall’altra parte il Vélez si presenta con un profilo più definito e numericamente più competitivo. I 25 punti conquistati valgono il secondo posto nel girone e sono il frutto di un percorso più continuo, che ha mantenuto la squadra stabilmente nelle zone alte. Anche qui non sono mancati passaggi a vuoto, come i due stop consecutivi contro Lanús e Gimnasia Mendoza, ma la reazione è stata immediata: vittoria di misura nell’ultimo turno contro il Central Córdoba, firmata da Joaquín García, che ha riportato fiducia e slancio.