Al Estadio Pedro Bidegain si incrociano due squadre con obiettivi e inerzie differenti, ma entrambe ancora pienamente dentro ai giochi del Gruppo A dell’Apertura. Il San Lorenzo prova a dare continuità a un cammino fatto più di equilibrio che di strappi, mentre il Vélez Sarsfield arriva con l’ambizione concreta di rimettere le mani sulla vetta, distante appena due lunghezze ma con una gara già disputata in più rispetto all’Estudiantes. Guarda ora San Lorenzo-Velez GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui San Lorenzo—
18 punti in 13 partite, con un bilancio perfettamente in equilibrio tra gol fatti e subiti (12-12) per il San Lorenzo che nelle ultime tre giornate ha raccolto due pareggi consecutivi in trasferta, contro Riestra (1-1) e Newell’s (0-0), intervallati però da un successo pesante tra le mura amiche contro l’Estudiantes.
Qui Velez—
Dall’altra parte il Vélez si presenta con un profilo più definito e numericamente più competitivo. I 25 punti conquistati valgono il secondo posto nel girone e sono il frutto di un percorso più continuo, che ha mantenuto la squadra stabilmente nelle zone alte. Anche qui non sono mancati passaggi a vuoto, come i due stop consecutivi contro Lanús e Gimnasia Mendoza, ma la reazione è stata immediata: vittoria di misura nell’ultimo turno contro il Central Córdoba, firmata da Joaquín García, che ha riportato fiducia e slancio.
San Lorenzo-Velez , probabili formazioni—
San Lorenzo (3-4-2-1): Gill; Herrera, Romana, Montenegro; Rodriguez, Abrego, Insaurralde, de Ritis; Cuello, Barrios; Auzmendi. Allenatore: Gustavo Alvarez
Vélez (4-2-3-1): Montero; Joaquin Garcia, Mammana, Magallan, Gomez; Andrada, Aliendro; Pellegrini, Valdes, Godoy; Monzon. Allenatore: Guillermo Schelotto
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