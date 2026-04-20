Norwich-Derby: probabili formazioni e diretta live

Norwich discontinuo e penalizzato dal rendimento casalingo, Derby ancora in corsa playoff ma fragile in trasferta

Stefano Sorce 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 16:11)

Obiettivi ancora vivi, ma margini sempre più ridotti. Martedì 21 aprile 2026, a Carrow Road, Norwich City e Derby County si giocano una fetta importante del finale di stagione, tra speranze playoff e necessità di non sbagliare più. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NORWICH-DERBY COUNTY SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Norwich si trova in una posizione complicata ma non ancora del tutto compromessa. I playoff restano matematicamente possibili, ma servirebbe un finale perfetto unito a diversi passi falsi delle rivali. Il problema principale è stato il rendimento interno: troppe sconfitte a Carrow Road, un dato che ha pesato enormemente sulla classifica. La squadra ha alternato risultati, senza mai trovare una vera continuità. Tuttavia, segnali positivi arrivano dal reparto offensivo, con Toure protagonista nell’ultima uscita: quando trova ritmo, il Norwich riesce a rendersi pericoloso.

Il Derby arriva con una pressione diversa, ma più concreta. A soli tre punti dalla zona playoff, ha ancora tutto nelle proprie mani, ma non può permettersi rallentamenti. La vittoria contro l’Oxford ha dato ossigeno, ma il rendimento in trasferta resta un limite serio: cinque sconfitte nelle ultime sei fuori casa sono un dato che pesa. Nonostante questo, la squadra ha dimostrato di saper restare dentro la corsa e di avere le qualità per giocarsela fino alla fine.

Le probabili formazioni di Norwich-Derby County — Norwich con Kovacevic tra i pali, difesa composta da Fisher, Darling, Cordoba e Gibbs, chiamata a ritrovare solidità soprattutto davanti al proprio pubblico. A centrocampo Mattsson e McLean avranno il compito di gestire il ritmo e dare equilibrio, mentre sulla trequarti Schwartau, Maghoma e Ahmed supporteranno Toure, riferimento offensivo e uomo più in forma del momento.

Derby con Zetterstrom in porta, linea difensiva formata da Ward, Clarke, Batth e Forsyth, con esperienza e fisicità al centro. In mezzo al campo Travis e Ozoh dovranno garantire copertura e recupero palloni, mentre Brereton-Diaz, Szmodics e Banel agiranno alle spalle di Morris, incaricato di finalizzare e sfruttare gli spazi.

Norwich City (4-2-3-1): Kovacevic; Fisher, Darling, Cordoba, Gibbs; Mattsson, McLean; Schwartau, Maghoma, Ahmed; Toure.

Derby County (4-2-3-1): Zetterstrom; Ward, Clarke, Batth, Forsyth; Travis, Ozoh; Brereton-Diaz, Szmodics, Banel; Morris.