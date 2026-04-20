Oxford in difficoltà ma più solido in casa, Wrexham rilanciato e ancora in corsa playoff. Gara tesa, con motivazioni altissime da entrambe le parti

Stefano Sorce 20 aprile - 19:54

Pressione totale, classifica che non lascia spazio a calcoli. Martedì 21 aprile 2026, al Kassam Stadium, Oxford United-Wrexham si affrontano con obiettivi opposti ma ugualmente urgenti: salvezza da una parte, playoff dall’altra. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OXFORD UNITED-WREXHAM SU BET365

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Il momento delle squadre — L’Oxford arriva con l’acqua alla gola. La zona salvezza dista cinque punti e il tempo è quasi finito. Il rendimento recente non ha dato continuità, ma qualche segnale positivo è arrivato proprio in casa: 11 punti nelle ultime cinque al Kassam e una difesa che ha concesso pochissimo. Questo significa una cosa chiara: la squadra, davanti al proprio pubblico, riesce a restare in partita e a giocarsi tutto fino alla fine. Il problema resta la mancanza di incisività e una classifica che non permette più errori.

Il Wrexham, invece, ha riaperto tutto con l’ultima vittoria. Dopo un periodo complicato, il successo contro lo Stoke ha riportato fiducia e accorciato la distanza dai playoff. La squadra ha dimostrato di avere qualità, ma anche fragilità difensive nelle settimane precedenti. Fuori casa il rendimento è discreto, ma non impeccabile: pochi ko, ma anche poche vittorie nelle ultime uscite. Questa partita rappresenta, sulla carta, una delle occasioni migliori per fare punti pesanti prima di un calendario più complicato.

Le probabili formazioni di Oxford United-Wrexham — Oxford con Cumming tra i pali, linea difensiva composta da Long, Helik, Brown e Spencer, chiamata a confermare la solidità vista nelle ultime gare interne. A centrocampo Konak e Brannagan avranno il compito di dare equilibrio e costruzione, mentre sulla trequarti agiranno Mills, Donley e Peart-Harris a supporto di Lankshear, riferimento offensivo incaricato di finalizzare le poche occasioni che la squadra riesce a costruire.

Wrexham con Ward in porta, difesa a tre formata da Hyam, Scarr e Doyle, con Kabore e Thomason pronti a spingere sulle corsie. In mezzo al campo Dobson, James e Rathbone garantiranno intensità e copertura, mentre davanti spazio alla coppia Smith e Windass, scelta per aumentare peso offensivo e presenza in area.

Oxford United (4-2-3-1): Cumming; Long, Helik, Brown, Spencer; Konak, Brannagan; Mills, Donley, Peart-Harris; Lankshear.

Wrexham (3-5-2): Ward; Hyam, Scarr, Doyle; Kabore, Dobson, James, Rathbone, Thomason; Smith, Windass.