Al Victor Legrotaglie va in scena una sfida che mette a confronto due traiettorie molto diverse all’interno del Gruppo A dell’Apertura argentino. Da una parte c’è il Gimnasia Mendoza, ancora invischiato nella parte medio-bassa della classifica e alla ricerca di continuità; dall’altra il Lanús, che invece viaggia con ambizioni ben più solide e guarda con interesse alle posizioni di vertice, forte anche di uno status internazionale consolidato dopo il recente successo continentale. Guarda ora Mendoza-Lanus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Mendoza—
Il rendimento del Gimnasia racconta di una squadra che fatica a trovare equilibrio: 13 punti raccolti fin qui, con appena 10 gol segnati a fronte dei 16 incassati, numeri che fotografano una certa fragilità soprattutto nella gestione dei momenti della partita. Il successo rocambolesco per 3-2 contro il Vélez ha ridato ossigeno, seguito dall’1-1 sul campo del Platense che ha confermato piccoli segnali di crescita. Resta però la delusione per l’eliminazione in Copa Argentina, maturata ai rigori contro il Gimnasia y Tiro.
Qui Lanus—
Situazione differente per il Lanús, che si presenta a questo appuntamento con 22 punti e un piazzamento nei piani alti del girone, a ridosso della capolista. Il percorso dei granata è stato più lineare, costruito su 6 vittorie e una differenza di rendimento più stabile. Nonostante un breve passaggio a vuoto — un solo punto tra la sconfitta con l'Argentinos Juniors e lo 0-0 con il Platense — la squadra di Mauricio Pellegrino ha saputo reagire prontamente. Il successo nel derby contro il Banfield, deciso da Valois, ha rilanciato le ambizioni in campionato, mentre il recente 1-0 contro l’Always Ready in Copa Libertadores ha confermato la solidità anche sul piano internazionale.
Mendoza-Lanus, probabili formazioni—
Gimnasia Mendoza (4-2-3-1): Rigamonti; Franco, Mondino, Munoz, Saavedra; Antonini, Fernandez; Sabatini, Sanchez, Lencioni; Modica. Allenatore: Dario Franco
Lanus (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, de Jesus Lopez, Marcich; Sanchez, Cardozo; Sepulveda, Watson, Salvio; Valois. Allenatore: Mauricio Pellegrino
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