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Qui Lanus

Situazione differente per il Lanús, che si presenta a questo appuntamento con 22 punti e un piazzamento nei piani alti del girone, a ridosso della capolista. Il percorso dei granata è stato più lineare, costruito su 6 vittorie e una differenza di rendimento più stabile. Nonostante un breve passaggio a vuoto — un solo punto tra la sconfitta con l'Argentinos Juniors e lo 0-0 con il Platense — la squadra di Mauricio Pellegrino ha saputo reagire prontamente. Il successo nel derby contro il Banfield, deciso da Valois, ha rilanciato le ambizioni in campionato, mentre il recente 1-0 contro l’Always Ready in Copa Libertadores ha confermato la solidità anche sul piano internazionale.