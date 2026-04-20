derbyderbyderby streaming Mendoza-Lanus Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina

Diretta Tv e Streaming Gratis

Mendoza-Lanus Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina

Mendoza-Lanus Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina - immagine 1
Mendoza-Lanus Streaming e Diretta Tv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga Argentina su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Al Victor Legrotaglie va in scena una sfida che mette a confronto due traiettorie molto diverse all’interno del Gruppo A dell’Apertura argentino. Da una parte c’è il Gimnasia Mendoza, ancora invischiato nella parte medio-bassa della classifica e alla ricerca di continuità; dall’altra il Lanús, che invece viaggia con ambizioni ben più solide e guarda con interesse alle posizioni di vertice, forte anche di uno status internazionale consolidato dopo il recente successo continentale. Guarda ora Mendoza-Lanus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Mendoza-Lanus: dove vedere la Superliga Argentina in Streaming e in Tv

—  

MENDOZA LANUS SUPERLIGA ARGENTINA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Mendoza e Lanus in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

—  

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Mendoza-Lanus nel palinsesto Live

    • Qui Mendoza

    —  

    Il rendimento del Gimnasia racconta di una squadra che fatica a trovare equilibrio: 13 punti raccolti fin qui, con appena 10 gol segnati a fronte dei 16 incassati, numeri che fotografano una certa fragilità soprattutto nella gestione dei momenti della partita. Il successo rocambolesco per 3-2 contro il Vélez ha ridato ossigeno, seguito dall’1-1 sul campo del Platense che ha confermato piccoli segnali di crescita. Resta però la delusione per l’eliminazione in Copa Argentina, maturata ai rigori contro il Gimnasia y Tiro.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Qui Lanus

    —  

    Situazione differente per il Lanús, che si presenta a questo appuntamento con 22 punti e un piazzamento nei piani alti del girone, a ridosso della capolista. Il percorso dei granata è stato più lineare, costruito su 6 vittorie e una differenza di rendimento più stabile. Nonostante un breve passaggio a vuoto — un solo punto tra la sconfitta con  l'Argentinos Juniors e lo 0-0 con il Platense — la squadra di Mauricio Pellegrino ha saputo reagire prontamente. Il successo nel derby contro il Banfield, deciso da Valois, ha rilanciato le ambizioni in campionato, mentre il recente 1-0 contro l’Always Ready in Copa Libertadores ha confermato la solidità anche sul piano internazionale.

    Mendoza-Lanus, probabili formazioni

    —  

    Gimnasia Mendoza (4-2-3-1): Rigamonti; Franco, Mondino, Munoz, Saavedra; Antonini, Fernandez; Sabatini, Sanchez, Lencioni; Modica. Allenatore: Dario Franco

    Lanus (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, de Jesus Lopez, Marcich; Sanchez, Cardozo; Sepulveda, Watson, Salvio; Valois. Allenatore: Mauricio Pellegrino

    Guarda ora Mendoza-Lanus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

    Leggi anche
    San Lorenzo-Velez Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Superliga argentina
    Norwich-Derby: probabili formazioni e diretta live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA