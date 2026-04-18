Dove vedere Giugliano-Benevento in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Giugliano-Benevento: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 19:46)

Giugliano-Benevento si gioca domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro, in un derby campano valido per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C. Una sfida che mette di fronte due realtà agli antipodi: da una parte una squadra ancora in piena lotta per la salvezza, dall’altra una formazione già promossa e dominatrice del campionato. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIUGLIANO-BENEVENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Giugliano arriva a questo appuntamento in una situazione estremamente delicata. La classifica resta corta nella zona bassa e ogni punto può fare la differenza tra salvezza e playout. I padroni di casa sono chiamati a una prestazione di grande attenzione e carattere, consapevoli che anche un risultato positivo contro una squadra di alto livello potrebbe avere un peso enorme nella corsa finale.

Il Benevento, invece, ha già centrato l’obiettivo stagionale con largo anticipo, dimostrando una superiorità netta nel corso del campionato. Nonostante qualche passo falso recente, la squadra resta la più forte del girone e vuole chiudere la stagione mantenendo alta la concentrazione. Anche senza pressioni di classifica, i giallorossi rappresentano un avversario durissimo per chiunque.

Le probabili formazioni di Giugliano-Benevento — Il Giugliano di Di Napoli ha gran bisogno di punti ed il Benevento non è l'avversario più semplici a cui strapparli. I Tigrotti approveranno alla sfida con un dinamico 3-4-2-1, in cui l'unica punta Isaac sarà coadiuvato da da Murilo e Balde. Il Benevento, invece, già promosso in serie cadetta, si affiderà in attacco alla coppia composta da Della Morte e Salvemini.

Giugliano (3-4-2-1): Greco; Vaglica, Caldore, Cester; D’Avino, Zammarini, D’Agostino, De Rosa; Murilo, Balde; Isaac. Allenatore: Di Napoli.

Benevento (3-5-2): Vannucchi; Saio, Scognamiglio, Pierozzi; Tumminello, Lamesta, Talia, Kouan, Ceresoli; Salvemini, Della Morte. Allenatore: Floro Flores.