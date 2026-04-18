Dove vedere Monopoli-Foggia in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Monopoli-Foggia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 19:32)

Monopoli-Foggia si gioca domenica 19 aprile alle 20:30 allo Stadio Vito Simone Veneziani, nella penultima giornata del Girone C di Serie C. Con gran parte dei verdetti già definiti, la sfida mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi: i padroni di casa hanno già conquistato un posto nei playoff, mentre gli ospiti sono ancora pienamente coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MONOPOLI-FOGGIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Monopoli affronta questo finale di stagione con relativa serenità. Il piazzamento playoff è già assicurato e le ultime gare serviranno soprattutto per migliorare la posizione nella griglia e arrivare nella miglior condizione possibile alla fase decisiva. I risultati recenti non sono stati brillanti, ma non intaccano il percorso complessivo di una squadra che si è dimostrata solida e competitiva per tutto il campionato.

Situazione ben diversa per il Foggia, che vive un momento estremamente delicato. La squadra occupa le zone più basse della classifica e non ha più margine per uscire dalla zona retrocessione, ma deve comunque difendersi dal rischio di scivolare ulteriormente. Gli ultimi risultati non hanno aiutato e la pressione è alta: servirà una prestazione di carattere per provare a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Le probabili formazioni di Monopoli-Foggia — La squadra di casa si presenta con un modulo particolarmente contenitivo: gli uomini di Colombo scendono in campo con un 3-5-2, modulo che prevede un folto centrocampo ed una coppia di attaccanti, che per l'occasione saranno Fall e Scipioni. Di tutt'altro ordine di idee il Foggia, che risponderà con un dinamico 4-3-3, con la batteria di attaccanti composta da Valletti, D'Amico e Tommasini.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Piccinini, Bove, Ronco; Valenti, Calcagni, Battocchio, Greco, Oyewale; Fall, Scipioni. Allenatore: Colombo.

Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Buttaro; Giron, Garofalo, Menegazzo, Romeo, Valietti; D’Amico, Tommasini. Allenatore: Pazienza.