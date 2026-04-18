Gladbach-Mainz: come vedere gratis il match di Bundesliga

Appuntamento serale in Bundesliga con Borussia Mönchengladbach-Mainz: calcio d’inizio il 19 aprile 2026 alle 19:30

Stefano Sorce 18 aprile - 18:08

C’è una partita che per il Borussia Mönchengladbach vale più di tre punti. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30, al Borussia-Park arriva il Mainz in uno scontro che può indirizzare definitivamente la corsa salvezza dei padroni di casa. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GLADBACH-MAINZ SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Borussia Mönchengladbach arriva a questo appuntamento con una pressione chiara ma anche con segnali incoraggianti. Nelle ultime settimane la squadra è riuscita a uscire dalla zona più critica della classifica grazie a una serie di risultati utili che hanno ridato fiducia all’ambiente. La sconfitta contro il Lipsia ha interrotto il momento positivo, ma non ha cancellato i progressi visti nelle gare precedenti. Il vero obiettivo ora è dare continuità proprio nelle partite chiave come questa, dove la motivazione può fare la differenza. Inoltre, c’è anche un dato che pesa: il Gladbach non batte il Mainz da diversi anni, e questo aggiunge ulteriore spinta mentale alla gara.

Il Mainz arriva invece con meno pressione ma anche con meno stimoli. Dopo una lunga serie di risultati utili, le ultime due sconfitte hanno spento definitivamente le ambizioni di classifica più alte, lasciando la squadra in una posizione tranquilla ma senza obiettivi concreti. Questo può rappresentare un’arma a doppio taglio: da una parte maggiore libertà mentale, dall’altra un possibile calo di intensità. La squadra resta comunque organizzata e capace di creare difficoltà, ma dovrà ritrovare ritmo per evitare di subire l’approccio più aggressivo degli avversari.

Le probabili formazioni di Gladbach-Mainz — Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe schierarsi con Nicolas in porta, difesa composta da Sander, Elvedi e Diks. Sugli esterni agiranno Scally e Castrop, mentre in mezzo al campo spazio a Reitz ed Engelhardt. Sulla trequarti agiranno Honorat e Mohya a supporto di Tabakovic.

Il Mainz risponde con Batz tra i pali, difesa formata da da Costa, Posch e Kohr. A centrocampo ci saranno Widmer, Nebel, Sano, Amiri e Mwene, mentre in attacco spazio a Becker e Tietz.

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Mohya; Tabakovic.

Mainz (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz.