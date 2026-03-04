Non perdere Giugliano-Monopoli: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 18:16)

La 30ª giornata del Girone C di Serie C propone la sfida tra Giugliano e Monopoli, due squadre determinate a conquistare punti importanti in questa fase cruciale della stagione. Il match si disputerà giovedì 5 marzo alle ore 18:00 presso lo Stadio Alberto De Cristofaro, teatro della sfida che si preannuncia intensa e combattuta. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati e migliorare la posizione in classifica.

Hai tre possibilità per vedere Giugliano-Monopoli in streaming gratis

Dove vedere Giugliano-Monopoli in diretta TV e streaming gratis — Giugliano-Monopoli sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Giugliano-Monopoli sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

Il momento delle due squadre — Al De Cristofaro il Giugliano si presenta per strappare punti importanti in chiave salvezza. La formazione campana occupa la diciottesima posizione e conta solo venticinque punti. Il trend di risultati, tra l'altro, non è convincente: nelle ultime cinque partite i Tigrotti hanno vinto due partite, rimediato due sconfitte e strappato un pareggio.

Il Monopoli invece lotta punto a punto per strappare una posizione migliore in chiave playoff. Alla sfida di domani il Monopoli si presenta al settimo posto con 44 punti, solo due di distanza dalla Casertana, quinta. Nelle ultime tre giornate la squadra pugliese ha raccolto ben sette punti, frutto di due vittorie ed un pareggio, quest'ultimo rimediato la settimana scorsa contro il Crotone.

Le probabili formazioni di Giugliano-Monopoli — Le due formazioni scenderanno in campo con lo stesso modulo. Un 3-5-2, che prevede un centrocampo folto e due riferimenti offensivi. Schema che permette di mantenere una certa solidità non rinunciando alla fase offensiva.

Giugliano (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D’Avino; Marchisano, Zammarini, Forciniti, De Rosa, D’Agostino; Baldè, Prado.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Calcagni, Scipioni, Bordo, Oyewale; Vinciguerra, Fall.