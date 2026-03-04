Dove vedere Picerno-Atalanta U23 in diretta TV e streaming gratis

Il Picerno tornerà a giocare allo Stadio Comunale Donato Curcio, dove affronterà l’Atalanta U23 nella gara valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C. L’incontro è fissato per giovedì 5 marzo 2026, con fischio d’inizio alle ore 18:00.
Picerno-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
Scontro di metà classifica quello di domani. Da un lato c'è il Picerno, invischiato nella lotta salvezza ma con buone possibilità di uscire dalla zona che scotta, soprattuto per i buoni risultati che sta riuscendo a strappare. Nelle ultime cinque sfide ha battuto Crotone e Foggia e si presenta alla partita di domani con un pareggio strappato contro l'Altamura.
L'Atalanta U23 è invece in una terra di mezzo. Non ha i mezzi per competere per i gradini più alti dei playoff ma non ha disputato neanche un Girone C da dimenticare. Infatti, conta 34 punti ed è equidistante dai playoff e dai play-out. Nelle ultime quattro giornate ha guadagnato otto punti e nessuna sconfitta. Segno di un buon momento di forma che rende la squadra di Salvatore Bocchetti favorita per il match del Curcio.
Le probabili formazioni di Picerno-Atalanta U23—
La squadra di Valerio Bertotto scende in campo con un dinamico 4-3-3, con una batteria d'attacco composta da Guadagni, Abreu e Kanoute. La formazione ospite risponderà invece, molto probabilmente, con un 4-4-2.
Picerno (4-3-3): Marcone; Salvo, Bellodi, Bassoli, Rillo; Bianchi, Baldassin, Pugliese; Guadagni, Abreu, Kanoute. Allenatore: Valerio Bertotto
Atalanta U23 (4-4-2): Vismara; Steffanoni, Plaia, Obric, Berto; Manzoni, Levak, Panada, Ghislandi; Misitano, Cassa. Allenatore: Salvatore Bocchetti
