Non perdere Picerno-Atalanta U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 marzo - 18:00

Il Picerno tornerà a giocare allo Stadio Comunale Donato Curcio, dove affronterà l’Atalanta U23 nella gara valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C. L’incontro è fissato per giovedì 5 marzo 2026, con fischio d’inizio alle ore 18:00.

Hai tre possibilità per vedere Picerno-Atalanta U23 in streaming gratis

Dove vedere Picerno-Atalanta U23 in diretta TV e streaming gratis — Picerno-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Picerno-Atalanta U23 sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

Il momento delle due squadre — Scontro di metà classifica quello di domani. Da un lato c'è il Picerno, invischiato nella lotta salvezza ma con buone possibilità di uscire dalla zona che scotta, soprattuto per i buoni risultati che sta riuscendo a strappare. Nelle ultime cinque sfide ha battuto Crotone e Foggia e si presenta alla partita di domani con un pareggio strappato contro l'Altamura.

L'Atalanta U23 è invece in una terra di mezzo. Non ha i mezzi per competere per i gradini più alti dei playoff ma non ha disputato neanche un Girone C da dimenticare. Infatti, conta 34 punti ed è equidistante dai playoff e dai play-out. Nelle ultime quattro giornate ha guadagnato otto punti e nessuna sconfitta. Segno di un buon momento di forma che rende la squadra di Salvatore Bocchetti favorita per il match del Curcio.

Le probabili formazioni di Picerno-Atalanta U23 — La squadra di Valerio Bertotto scende in campo con un dinamico 4-3-3, con una batteria d'attacco composta da Guadagni, Abreu e Kanoute. La formazione ospite risponderà invece, molto probabilmente, con un 4-4-2.

Picerno (4-3-3): Marcone; Salvo, Bellodi, Bassoli, Rillo; Bianchi, Baldassin, Pugliese; Guadagni, Abreu, Kanoute. Allenatore: Valerio Bertotto

Atalanta U23 (4-4-2): Vismara; Steffanoni, Plaia, Obric, Berto; Manzoni, Levak, Panada, Ghislandi; Misitano, Cassa. Allenatore: Salvatore Bocchetti