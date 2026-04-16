Grazer-Ried: diretta live e streaming gratis del match

Grazer e Ried si affrontano il 17 aprile 2026 alle ore 19:30 in Bundesliga austriaca. Scopri come vederla gratis

Stefano Sorce 16 aprile - 23:44

Non serve girarci intorno: Grazer e Ried arrivano a questa partita con più dubbi che certezze. I punti in classifica sono pochi, la continuità manca e ogni gara diventa un tentativo di rimettere ordine. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 19:30, alla Merkur-Arena si gioca una sfida che non promette spettacolo, ma pesa parecchio. Qui conta chi sbaglia meno, non chi fa di più. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS GRAZER-RIED SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Grazer arriva a questa partita con una sensazione mista tra crescita e fragilità. I risultati delle ultime settimane mostrano una squadra capace di vincere, ma non di dare continuità. Ogni passo avanti sembra essere seguito da uno indietro, e questo impedisce di costruire una vera stabilità. Dal punto di vista del gioco, il Grazer ha dimostrato di poter gestire il possesso e creare occasioni, ma senza una vera costanza realizzativa. La fase offensiva funziona a tratti: quando trova ritmo, la squadra diventa pericolosa, ma spesso manca lucidità negli ultimi metri. In casa, però, il Grazer cambia volto. Le tre vittorie consecutive davanti al proprio pubblico dimostrano che la squadra riesce a trovare più sicurezza e intensità. Qui riesce a giocare con maggiore personalità, e questo può fare la differenza.

Il Ried si presenta con un percorso simile, ma con una struttura leggermente più equilibrata. I risultati non sono stati costanti, ma la squadra ha mostrato una certa capacità di restare compatta e di non perdere completamente il controllo delle partite. Dal punto di vista offensivo, il Ried non è particolarmente prolifico, ma riesce comunque a trovare il gol con una certa regolarità. Il problema principale resta nella gestione delle gare: quando la partita si apre, la squadra tende a soffrire.

Le probabili formazioni di Grazer-Ried — Il Grazer dovrebbe schierarsi con un 3-1-4-2 che punta su dinamismo e inserimenti. Stolz tra i pali, con una difesa a tre chiamata a garantire copertura. A centrocampo, Olesen agirà da equilibrio davanti alla difesa, mentre sulle corsie Klassen e Italiano avranno un ruolo fondamentale nel creare ampiezza. In avanti, Harakaté sarà il riferimento offensivo.

Il Ried dovrebbe rispondere con un 3-4-3 più diretto. Leitner in porta, con una linea difensiva compatta e un centrocampo pronto a coprire e ripartire. In attacco, Mutandwa e Bajic rappresentano le principali soluzioni offensive, supportati da Rossdorfer.

Grazer (3-1-4-2): Stolz; Owusu, Pines, Vraa-Jensen; Olesen; Italiano, Schriebl, Lichtenberger, Klassen; Harakaté, Grosse.

Ried (3-4-3): Leitner; Havenaar, Sollbauer, Steurer; Bajlicz, Rasner, Maart, Pomer; Bajic, Mutandwa, Rossdorfer.