Dove vedere Lens-Tolosa in diretta TV e streaming gratis

Lens e Tolosa si sfidano in occasione della trentesima giornata del campionato francese. Domani alle 20:45 la squadra di Pierre Sage proverà a strappare una vittoria che consentirebbe al Lens di continuare a sognare il titolo contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Per scoprire come seguire il match di Ligue 1, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LENS-TOLOSA SU BET365
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Il momento delle due squadre—
Il Lens sta provando con le unghie e con i denti a non perdere di vista il Paris Saint-Germain, che ha aumentato i giri nelle ultime partite sia nella Ligue 1 che in Champions League. La squadra di Luis Enrique è in fuga dopo l'ultima vittoria e la contemporanea sconfitta della squadra di Pierre Sage. Nel Lens spicca l'ex Serie A Florian Thauvin, leader tecnico di una squadra che, a prescindere dal possibile titolo, si sta rendendo protagonista di una stagione storica. Il trend di risultati de Les Sang et Or è altalenante, ma sono comunque i favoriti contro un Tolosa che non ha più niente da chiedere a questo campionato. La salvezza è assolutamente alla portata, ma la qualificazione alle coppe europee dista parecchi punti: l'obiettivo, quindi, è raggiungere la matematica certezza della permanenza in Ligue 1 e chiudere nel miglior modo possibile il campionato francese.
Le probabili formazioni di Lens-Tolosa—
Il Lens di Sage si presenta con il solito 3-4-2-1 in cui ci saranno l'ex Udinese Thauvin e Said a supporto di Edouard unica punta. Il Tolosa di mister Martinez dal canto suo opta per lo stesso modulo, con un solo riferimento offensivo che sarà coadiuvato da una coppia di trequartisti.
Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Udol, Thomasson, Sangaré, Abdulhamid; Thauvin, Said; Edouard. Allenatore: Sage.
Tolosa (3-4-2-1): Restes; McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen; Methalie, Diop, Casseres, Sidibé; Donnum, Gboho; Emersonn. Allenatore: Martinez.
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