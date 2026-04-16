Dove vedere Lens-Tolosa in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il Lens sta provando con le unghie e con i denti a non perdere di vista il Paris Saint-Germain, che ha aumentato i giri nelle ultime partite sia nella Ligue 1 che in Champions League. La squadra di Luis Enrique è in fuga dopo l'ultima vittoria e la contemporanea sconfitta della squadra di Pierre Sage. Nel Lens spicca l'ex Serie A Florian Thauvin, leader tecnico di una squadra che, a prescindere dal possibile titolo, si sta rendendo protagonista di una stagione storica. Il trend di risultati de Les Sang et Or è altalenante, ma sono comunque i favoriti contro un Tolosa che non ha più niente da chiedere a questo campionato. La salvezza è assolutamente alla portata, ma la qualificazione alle coppe europee dista parecchi punti: l'obiettivo, quindi, è raggiungere la matematica certezza della permanenza in Ligue 1 e chiudere nel miglior modo possibile il campionato francese.