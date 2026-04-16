Dove vedere Monaco-Hapoel Tel Aviv in diretta TV e streaming gratis

Monaco e Hapoel Tel Aviv daranno vita ad una delle partite più avvincenti della prossima giornata di Eurolega, domani, 17 aprile. La palla a due si terrà alle 19:30 direttamente dal Salle Gaston Medecin; per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MONACO-HAPOEL TEL AVIV SU BET365
Lo streaming live
Monaco-Hapoel Tel Aviv, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
In occasione della trentottesima giornata della massima competizione europea di basket, si scontrano anche Monaco e Hapoel Tel-Aviv. Le due squadre si presentano alla sfida con una classifica che recita momenti di forma ben diversi. I francesi infatti sono al nono posto e molto probabilmente per arrivare ai playoff dovranno passare dalla porta dal retro dei play-in. Il biglietto dal visito del Monaco è incoraggiante: primi in Francia e noni in Eurolega, con due vittorie di fila. L'Hapoel, però, pare al momento più solido dato che guarda i francesi dall'alto del quinto posto ed è già qualificata per i playoff. Gli israeliani, dal canto loro, hanno vinto tre delle ultime cinque partite giocate, contro Panathinaikos, Fenerbahce e Hapoel Tel Aviv.
I probabili quintetti di Monaco-Hapoel Tel Aviv—
Monaco: Blossomgame, Diallo, Theis, James, Strazel.
Hapoel Tel Aviv: Wainright, Blakeney, Oturu, Micic, Bryant.
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