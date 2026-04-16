La sfida tra Unión e Newell’s Old Boys si inserisce in un contesto di classifica e rendimento che mette in evidenza due squadre con traiettorie differenti, soprattutto nell’ultimo periodo. All’Estadio 15 de Abril, i padroni di casa arrivano con maggiore continuità, mentre gli ospiti portano con sé numeri più fragili, in particolare lontano da Rosario. Guarda ora Union Santa Fe-Newell's GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Union Santa Fe—
L’Unión si presenta con un andamento recente fatto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime dieci, con una produzione offensiva discreta (1.4 gol di media) e una gestione abbastanza equilibrata delle partite. Nonostante la sconfitta contro l’Estudiantes (2-1), la squadra ha mostrato solidità soprattutto in casa, dove ha vinto 3 delle ultime 5 gare. Un dato rilevante è la capacità di mantenere equilibrio tra le due fasi: pochi eccessi, ma anche pochi crolli, con una struttura che consente di restare competitivi anche quando il ritmo si abbassa.
Qui Newell's Old Boys—
Il Newell’s Old Boys, invece, arriva con numeri più problematici: 2 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime dieci, con appena 0.8 gol segnati di media e ben 1.8 subiti. Il dato più critico riguarda il rendimento in trasferta, dove la squadra ha perso 7 delle ultime 10 partite, mostrando difficoltà sia nella costruzione offensiva che nella tenuta difensiva. L’ultimo 0-0 contro il San Lorenzo conferma una certa sterilità davanti, con poche occasioni create e una produzione offensiva limitata.
Union Santa Fe-Newell's, probabili formazioni—
Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Estigarribia, Tarragona.
Newell’s Old Boys (4-3-3): Reinatti; Méndez, Salcedo, Salomon, Russo; Herrera, Regiardo, Guch; Mazzantti, Ramírez, Núñez.
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