Union Santa Fe-Newell's: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga Argentina su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 23:32)

La sfida tra Unión e Newell’s Old Boys si inserisce in un contesto di classifica e rendimento che mette in evidenza due squadre con traiettorie differenti, soprattutto nell’ultimo periodo. All’Estadio 15 de Abril, i padroni di casa arrivano con maggiore continuità, mentre gli ospiti portano con sé numeri più fragili, in particolare lontano da Rosario. Guarda ora Union Santa Fe-Newell's GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Union Santa Fe — L’Unión si presenta con un andamento recente fatto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime dieci, con una produzione offensiva discreta (1.4 gol di media) e una gestione abbastanza equilibrata delle partite. Nonostante la sconfitta contro l’Estudiantes (2-1), la squadra ha mostrato solidità soprattutto in casa, dove ha vinto 3 delle ultime 5 gare. Un dato rilevante è la capacità di mantenere equilibrio tra le due fasi: pochi eccessi, ma anche pochi crolli, con una struttura che consente di restare competitivi anche quando il ritmo si abbassa.

Qui Newell's Old Boys — Il Newell’s Old Boys, invece, arriva con numeri più problematici: 2 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime dieci, con appena 0.8 gol segnati di media e ben 1.8 subiti. Il dato più critico riguarda il rendimento in trasferta, dove la squadra ha perso 7 delle ultime 10 partite, mostrando difficoltà sia nella costruzione offensiva che nella tenuta difensiva. L’ultimo 0-0 contro il San Lorenzo conferma una certa sterilità davanti, con poche occasioni create e una produzione offensiva limitata.

Union Santa Fe-Newell's, probabili formazioni — Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Estigarribia, Tarragona.

Newell’s Old Boys (4-3-3): Reinatti; Méndez, Salcedo, Salomon, Russo; Herrera, Regiardo, Guch; Mazzantti, Ramírez, Núñez.