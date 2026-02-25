Gremio-Atletico Mineiro: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

All’Arena do Grêmio va in scena Gremio-Atletico Mineiro, una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti, ma che stentano a decollare in questa fase iniziale della stagione. Due sconfitte e un successo per i padroni di casa, ospiti ancora più giù con un punto in meno, ma ancora senza vittorie all'attivo.
Qui Gremio—
Il Grêmio arriva a questo appuntamento con tre punti raccolti nelle prime giornate e una fase offensiva che ha mostrato buone soluzioni ma anche una certa discontinuità. La vittoria contro il Ceará nelle ultime uscite utili ha evidenziato la capacità di colpire in ripartenza e sfruttare gli spazi, mentre le sconfitte precedenti hanno messo in luce qualche difficoltà nella gestione dei momenti di pressione.
Qui Atletico Mineiro—
L’Atlético Mineiro si presenta con due punti in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I pareggi contro avversari diretti hanno mostrato solidità nella costruzione ma anche una certa sterilità sotto porta nei momenti chiave.
Probabili formazioni—
Grêmio (4-2-3-1): Weverton, João Pedro, Balbuena, Fernandes, Marlon, Noriega, Dodi, Pavón, Mec, Amuzu, Vinícius.
Atlético Mineiro (4-4-2): Everson, Natanael, Tressoldi, Alonso, Renan Lodi, Scarpa, Victor Hugo, Maycon, Franco, Hulk, Dudu.
