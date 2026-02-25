Palmeiras-Fluminense: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

All'Allianz Parque va in scena uno scontro diretto che profuma già di vertice. Dopo appena tre giornate, la classifica dice che Palmeiras e Fluminense condividono lo stesso bottino, ma le sensazioni raccontano qualcosa di ancora più interessante: due squadre costruite per restare stabilmente nelle zone alte e che vogliono mandare un segnale forte al campionato.
Qui Palmeiras—
Il Palmeiras si presenta all’appuntamento forte di sette punti, imbattuto e con dieci reti segnate nelle prime tre uscite. Il successo per 3-1 sul campo dell’Internacional ha certificato la capacità della squadra di Abel Ferreira di colpire anche quando non domina a livello territoriale.
Qui Fluminense—
Il Fluminense risponde con lo stesso bottino in classifica ma con numeri difensivi che spiccano per solidità: appena due reti subite finora e una media di 0,4 gol concessi nelle ultime dieci gare di campionato. Il successo di misura contro il Botafogo ha confermato la compattezza della squadra di Luis Zubeldía.
Probabili formazioni—
Palmeiras (4-4-2): Miguel, Khellven, Gustavo Gomez, Murilo Cerqueira, Piquerez, Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Vitor Roque, López.
Fluminense (4-2-3-1): Fabio, Xavier, Jemmes, Freytes, Rene, Bernal, Martinelli, Savarino, Acosta, Serna, Kennedy.
