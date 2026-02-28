Hoffenheim-St.Pauli: dove vedere la Bundesliga in Diretta TV e in Streaming

Hoffenheim-St.Pauli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio - 08:49

Alla PreZero Arena va in scena una sfida che mette a confronto ambizioni europee e lotta salvezza. Sabato 28 febbraio, alle 15:30, l’Hoffenheim terzo in classifica ospita lo St. Pauli sedicesimo, in un match che sulla carta sembra indirizzato ma che, per tradizione recente, nasconde qualche insidia.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Bundesliga:

Qui Hoffenheim — L’Hoffenheim di Christian Ilzer sta vivendo una stagione di altissimo profilo. Con 46 punti in 23 giornate e un attacco da 49 gol segnati, i biancoblù si sono inseriti stabilmente nella corsa Champions alle spalle di Bayern e Dortmund. Il momento è positivo: nelle ultime dieci partite di Bundesliga sono arrivate sette vittorie, con una media di 2,4 reti a gara. In casa il rendimento è ancora più impressionante, con otto successi nelle ultime dieci e una produzione offensiva che supera i 2,5 gol di media.

Qui St.Pauli — Lo St. Pauli, invece, si presenta in Baden-Württemberg con una classifica preoccupante: 20 punti e piena zona playout. La formazione di Alexander Blessin alterna buone prove interne a enormi difficoltà in trasferta, dove non vince da dieci gare (otto sconfitte e due pareggi nelle ultime dieci lontano dal Millerntor). I numeri parlano chiaro: appena 0,7 gol segnati di media fuori casa e due subiti a partita. Eppure, i Kiezkicker hanno dimostrato di poter colpire nelle gare secche, come nel precedente di Coppa di Germania, quando eliminarono proprio l’Hoffenheim ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari

Hoffenheim-St.Pauli, probabili formazioni — Hoffenheim (4-3-3): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Robin Hranac, Ozan Kabak, Albian Hajdari, Grischa Proemel, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Andrej Kramaric, Fisnik Asllani, Bazoumana Toure.

St. Pauli (4-4-2): Nikola Vasilj, Eric Smith, Hauke ​​Wahl, Karol Mets, Manolis Saliakas, Joel Chima Fujita, Jackson Irvine, Arkadiusz Pyrka, Mathias Rasmussen, Danel Sinani, Martijn Kaars.

