Huracan-San Lorenzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 febbraio - 01:20

La quarta giornata dell’Apertura 2026 propone un match molto atteso: Huracán- San Lorenzo. Momento di forma contrastante per le due squadre, tuttavia la storica rivalità rende questo incontro imprevedibile. Huracán cerca la sua prima vittoria stagionale per risalire la classifica, mentre San Lorenzo punta a consolidare il ritmo acquisito nelle ultime gare e a interrompere il lungo digiuno di successi al Ducó.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il classico del Barrio:

Huracan-San Lorenzo: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv — HURACAN SAN LORENZO SERIE A ARGENTINADIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Huracan-San Lorenzo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Huracan — L'Huracán è stato protagonista fin qui di un inizio di stagione complicato: dopo i pareggi contro Atlético Tucumán e Banfield, è arrivata una sconfitta interna contro Independiente Rivadavia. La squadra occupa attualmente la metà bassa della classifica, all’ottavo posto, ma può contare sui precedenti favorevoli col San Lorenzo: nelle ultime otto sfide infatti, non ha mai perso.

Qui San Lorenzo — Il San Lorenzo, invece, arriva con maggiore fiducia: dopo la sconfitta iniziale contro il Lanús, ha conquistato due vittorie consecutive contro Gimnasia de Mendoza e Central Córdoba SdE, salendo al quinto posto in classifica. Nonostante la solidità mostrata, la squadra non vince al Ducó dal 2017: è giunto il momento di sfatare questo tabù?

Probabili formazioni — Huracán (4-2-3-1): Galindez, Vera, Pereyra, Carrizo, Ibanez, Ojeda, Gil, Cortes, Martínez, Ramirez, Caicedo.

San Lorenzo (4-2-3-1): Gill, López, Herrera, Hernández, Pagano, Perruzzi, Tripichio, Cerutti, Gulli, Reali, Cuello.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Huracan-San Lorenzo: