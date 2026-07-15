La sfida di tennis tra Alevtina Ibragimova e Paula Badosa è valida per gli ottavi di finale del WTA 250 di Iasi, in Romania, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 11:00. Un confronto che vede opposte una delle giovani sorprese del torneo e una giocatrice che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo complicato. L'UniCredit Iasi Open si disputa sulla terra battuta outdoor ed è uno degli appuntamenti estivi del calendario WTA 250. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Ibragimova arriva agli ottavi dopo aver superato brillantemente il primo turno, mentre Badosa ha esordito con una convincente vittoria contro Anhelina Kalinina.

Alevtina Ibragimova: caratteristiche e carriera

Alevtina Ibragimova, nata nel 2004, è una giovane tennista russa in costante crescita. Dopo essersi messa in evidenza nel circuito ITF, sta iniziando a ritagliarsi spazio anche nei tornei WTA, dove cerca risultati importanti per scalare rapidamente il ranking mondiale.

Il suo tennis è basato su grande intensità da fondo campo, buona mobilità e capacità di sostenere scambi lunghi. Sulla terra battuta riesce a sfruttare la propria solidità e la pazienza nella costruzione del punto.

Paula Badosa: caratteristiche e carriera

Paula Badosa, nata nel 1997 in Spagna, è stata numero 2 del mondo e ha conquistato numerosi risultati prestigiosi nel circuito WTA. Negli ultimi mesi è tornata competitiva dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni, conquistando anche il titolo nel WTA 125 di Bastad prima di presentarsi a Iasi.

La spagnola possiede un tennis estremamente aggressivo, fatto di servizio incisivo, diritto potente e grande capacità di prendere in mano gli scambi. Anche sulla terra battuta riesce a essere molto efficace grazie alla qualità dei suoi colpi.

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Il momento delle due tenniste

Ibragimova vive una delle settimane più importanti della propria carriera. La giovane russa ha dimostrato personalità all'esordio nel tabellone principale e proverà a giocare senza pressioni contro una delle giocatrici più affermate del circuito.

Badosa, invece, arriva in Romania con grande fiducia dopo il titolo conquistato a Bastad e il convincente successo nel primo turno contro Kalinina. La spagnola punta a proseguire la propria risalita nel ranking mondiale.

Pronostico

Il WTA 250 di Iasi rappresenta un'importante occasione per Badosa di accumulare punti preziosi e confermare il buon momento di forma. La terra battuta rumena valorizza le qualità della spagnola, che dispone di un livello tecnico superiore, maggiore esperienza e una fiducia ritrovata dopo i recenti risultati positivi.

Ibragimova proverà a rendere la partita equilibrata con la sua intensità e la voglia di sorprendere, ma affronta una delle avversarie più forti del tabellone. Il pronostico è nettamente dalla parte di Paula Badosa, favorita per il passaggio ai quarti di finale e con ottime possibilità di chiudere l'incontro in due set.

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