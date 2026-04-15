1ª giornata
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Independiente del Valle-Universidad Central Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Copa Libertadores LIVE
La sfida tra Independiente del Valle e Universidad Central mette di fronte due squadre che arrivano alla seconda giornata del Gruppo H di Copa Libertadores con stati di forma e percorsi recenti molto diversi, nonostante una classifica che per ora le vede separate da appena due punti. Ospiti primi a quota 3, padroni di casa che inseguono a quota 1. Guarda ora Independiente del Valle-Universidad Central GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Independiente del Valle-Universidad Central: dove vedere la Superliga Argentina in Streaming e in Tv—
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Come accedere allo streaming:—
Qui Independiente del Valle—
L’Independiente del Valle si presenta all’appuntamento da capolista assoluta della LigaPro ecuadoriana dopo otto giornate, con una continuità di rendimento evidente: 4 vittorie nelle ultime 5 partite ufficiali. Lo stesso non si può dire per la Copa Libertadores, dove gli ecuadoriani non sono andati oltre lo 0-0 nella gara contro il Rosario Central.
Qui Universidad Central—
Dall’altra parte, l’Universidad Central arriva da capolista del gruppo grazie al successo per 3-1 contro il Libertad all’esordio. Una partita in cui ha mostrato grande efficienza offensiva, capitalizzando le occasioni create. Tuttavia, il rendimento recente in campionato racconta una squadra meno equilibrata; nelle ultime 5 gare ha subito 12 gol, con sconfitte pesanti: 4-2 contro il Carabobo e 3-0 contro l'Academia Puerto Cabello.
Independiente del Valle-Universidad Central, probabili formazioni—
Independiente del Valle (4-3-3): Quintana, Romero, Carabajal, Viacava, Loor, Lerma, Alcivar, Sornoza, Perello, Gonzalez, Pata.
Universidad Central (4-4-2): Schiavone; Silva, Simarra, Velásquez, Cumaná; Sosa, González, Solé, Cuesta; Zapata, Murillo.
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