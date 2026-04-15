La sfida tra Independiente del Valle e Universidad Central mette di fronte due squadre che arrivano alla seconda giornata del Gruppo H di Copa Libertadores con stati di forma e percorsi recenti molto diversi, nonostante una classifica che per ora le vede separate da appena due punti. Ospiti primi a quota 3, padroni di casa che inseguono a quota 1. Guarda ora Independiente del Valle-Universidad Central GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Independiente del Valle-Universidad Central: dove vedere la Superliga Argentina in Streaming e in Tv

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