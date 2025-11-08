Inter-Lazio, dove vedere il posticipo di Serie A in tv e streaming LIVE

Un importante scontro diretto ai fini della classifica, coi nerazzurri che vogliono restare nelle prime posizioni della classifica. I biancocelesti, invece, puntano alla vittoria per restare in top 10

Jacopo del Monaco 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 10:18)

L'Inter e la Lazio chiuderanno l'undicesima giornata della Serie A e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove vedere questo big match. Nerazzurri e biancocelesti si affronteranno alle ore 20:45 di domani sera nella meravigliosa e storica cornice dello Stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Lazio, dove vedere la partita — La compagine meneghina, in attesa dei risultati delle altre squadre, vuole restare tra le prime posizioni e continuare a lottare per lo Scudetto. La squadra ospite, invece, va a caccia di tre punti importanti per avvicinarsi di più alla zona Europa. La grande sfida tra Inter e Lazio avrà inizio alle ore 20:45 di domani e sarà visibile sia in diretta televisiva che streaming su DAZN.

La situazione delle due compagini — Così come due grandi rivali come Milan e Roma, l'Inter allenata dal rumeno Christian Chivu ha totalizzato 21 punti ed occupa il secondo posto nella classifica del campionato grazie alla differenza reti. Dopo la sconfitta per 3-1 nello scontro diretto in casa dei Campioni d'Italia del Napoli, la squadra nerazzurra ha ottenuto tre vittorie di fila tra Serie A e Champions League vincendo contro Fiorentina (3-0), Verona (1-2 grazie ad un autogol minuto 93) e Kairat Almaty (2-1), club proveniente dal Kazakistan al suo esordio nella massima competizione europea.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, si trova all'ottavo posto in classifica con 15 punti totalizzati. Nelle ultime sei giornate di campionato, la squadra della capitale non ha mai perso e ha portato a casa tre vittorie contro Genoa (0-3), Juventus (1-0 decisa dalla rete di Bašić) e la più contro il Cagliari, terminata 2-0 coi gol di Isaksen e del capitano Mattia Zaccagni. Negli altri tre match, invece, i biancocelesti hanno pareggiato contro il Torino in un rocambolesco 3-3 e poi Atalanta e Pisa, con entrambe le partite terminate a reti bianche.

Probabili formazioni — Nell'Inter mancheranno ancora Darmian e Mkhitaryan ma, allo stesso tempo, Marcus Thuram potrebbe tornare in campo dal 1' al fianco di Lautaro Martínez. In alternativa, insieme all'argentino potrebbe giocare ancora Bonny. Diversi ballottaggi per i nerazzurri: Acerbi-Bisseck, Dimarco-Carlos Augusto e Sucić-Zielinski. Per quanto riguarda la Lazio, invece, non ci saranno Castellanos, Rovella, Gigot, Cancellieri e Dele-Bashiru. Provstgaard potrebbe prendere il posto di Romagnoli, la cui presenza è in dubbio così come quella di Nuno Tavares.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucić, Dimarco; Thuram, L. Martínez. All: Chivu

LAZI (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusić; Guendouzi, Cataldi, Bašić; Isaksen, Dia, Zaccagni. All: Sarri