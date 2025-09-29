Inter-Slavia Praga, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

I nerazzurri sono a caccia della quarta vittoria consecutiva in stagione, mentre la squadra ceca proverà ad espugnare San Siro

Jacopo del Monaco 29 settembre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 01:02)

Nella giornata di domani inizierà la seconda giornata di Champions League e tra i match in programma c'è Inter contro Slavia Praga: i due club giocheranno alle ore 21:00 di domani sera presso lo Stadio Giuseppe Meazza, scopriamo insieme dove si potrà vedere e tutte le ultime informazioni sul match.

Come arrivano le due squadre alla gara — Dopo le due sconfitte di fila in campionato contro Udinese e Juventus, l'Inter di Christian Chivu ha avuto modo di riprendersi con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions. All'esordio nella massima competizione europea, i nerazzurri hanno vinto in casa dell'Ajax grazie alla doppietta di Marcus Thuram. In A, invece, hanno vinto prima 2-1 tra le mura amiche contro il Sassuolo e poi 0-2 a Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martínez e del giovane Pio Esposito.

Lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpišovsky, invece, ha iniziato la sua stagione nel mese di luglio. I Sešívaní, che hanno vinto la scorsa edizione del campionato ceco, attualmente sono secondi in classifica con 24 punti totalizzato dopo 7 vittorie e 3 pareggi con lo Sparta, altra squadra della capitale, primo con un punto in più. Alla prima di Champions, il club della Repubblica Ceca ha pareggiato 2-2 contro i norvegesi del Bødo/Glimt. Uno dei migliori dello Slavia è Lukáš Provod, autore di 2 gol e 6 assist fino a questo momento.

Probabili formazioni — I nerazzurri dovrebbe avere a disposizione tutti tranne Diouf ed in attacco tornerà la ThuLa anche in Europa. Lo Slavia Praga, invece, non avrà a disposizione Ogbu e Holeš per infortunio mentre è in dubbio il portiere Stanek e, per questo, potrebbe giocare Markovič al suo posto.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martínez. All: Chivu

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovič; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kušej, Sadilek, Provod; Chory. All: Trpisovsky

Inter-Slavia Praga, dove vedere l'incontro — La squadra di Chivu vuole vincere la prima partita europea a San Siro della sua stagione. Il club della Repubblica Ceca, invece, proverà a compiere un'impresa contro la finalista della scorsa edizione della Champions. Il match tra Inter e Slavia Praga inizierà domani sera alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport Calcio. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.