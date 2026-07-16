L'equilibrio regna sovrano dopo il primo confronto in Bosnia. Giovedì 16 luglio alle ore 17:00 l'Inter Turku ospiterà il Sarajevo nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, con la qualificazione ancora tutta da decidere dopo l'1-1 maturato una settimana fa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INTER TURKU-SARAJEVO CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Inter Turku

L'Inter Turku si presenta al ritorno forte di una lunga serie positiva che testimonia l'ottimo stato di forma della squadra finlandese. Il pareggio ottenuto all'andata in Bosnia ha confermato la solidità del gruppo, capace di passare in vantaggio e di resistere per gran parte dell'incontro prima di subire il pareggio nel recupero. In campionato la formazione di Turku continua a mantenere un rendimento elevato, un fattore che alimenta la fiducia in vista di una sfida decisiva davanti al proprio pubblico.

Il momento del Sarajevo

Il Sarajevo arriva in Finlandia con il rammarico di non aver sfruttato la superiorità nel possesso palla mostrata nella gara d'andata. I bosniaci hanno controllato a lungo il gioco, ma sono riusciti a trovare il pareggio soltanto nei minuti conclusivi, evitando una sconfitta che avrebbe complicato ulteriormente la qualificazione. La squadra resta comunque imbattuta nelle gare ufficiali da diverse settimane e punta a far valere la propria esperienza internazionale.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Inter Turku e Sarajevo

Il pareggio dell'andata obbligherà entrambe le squadre a cercare la vittoria senza poter fare calcoli. L'Inter Turku proverà a sfruttare il fattore campo e la rapidità nelle ripartenze, mentre il Sarajevo cercherà nuovamente di prendere il controllo del possesso palla, cercando maggiore incisività negli ultimi metri. Si preannuncia una gara molto equilibrata, nella quale gli episodi potrebbero risultare decisivi.

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