Non perdere Inter U23-Trento: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 15:02)

Sfida interessante nel Girone A di Serie C: mercoledì 8 aprile scendono in campo Inter U23 e Trento, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match è stato programmato in questa data per via degli impegni con le Nazionali giovanili che avevano coinvolto diversi calciatori nerazzurri. Una gara importante soprattutto in ottica playoff, con entrambe le squadre pronte a giocarsi punti pesanti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI INTER U23-TRENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Inter U23 si presenta a questo appuntamento con 45 punti e una posizione ormai stabile nella zona playoff. I nerazzurri occupano il nono posto e, salvo sorprese, prenderanno parte alla fase finale del campionato, anche se dovranno partire dai turni preliminari, rendendo il percorso verso la promozione particolarmente complicato. Il momento della squadra allenata da Stefano Vecchi, però, non è dei migliori. Prima dell’ultima vittoria ottenuta contro la Pro Vercelli, erano arrivate tre sconfitte consecutive, segnale di una certa discontinuità proprio nella fase decisiva della stagione. Servirà maggiore solidità per affrontare al meglio i playoff.

Situazione più brillante per il Trento, che sta vivendo una stagione molto positiva. La squadra guidata da Bruno Tabbianiè attualmente quarta in classifica con 58 punti e può ambire a un piazzamento ancora migliore. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie, un rendimento che conferma lo stato di forma della squadra. Inoltre, il terzo posto occupato dal Lecco dista appena due punti, lasciando aperta la possibilità di migliorare ulteriormente la posizione e partire in una fase più avanzata dei playoff.

Le probabili formazioni di Inter U23-Trento — L’Inter U23 dovrebbe affidarsi a una coppia offensiva composta da Lavelli e Spinaccè, con un centrocampo folto pronto a garantire equilibrio e inserimenti.Il Trento risponde con un tridente offensivo formato da Dalmonte, Pellegrini e Capone, puntando su ampiezza e qualità negli ultimi metri.

Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Topalovic, David; Lavelli, Spinaccè. Allenatore: Vecchi.

Trento (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Rigione, Maffei; Giannotti, Sangalli, Benedetti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Tabbiani.