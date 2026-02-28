Ipswich-Swansea: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

A Portman Road l’Ipswich si gioca un altro tassello fondamentale della propria corsa promozione. I numeri, più che le sensazioni, raccontano una squadra quarta in classifica con 57 punti dopo 32 giornate, pienamente dentro la zona playoff e con un rendimento interno che rappresenta la vera spinta della stagione. Swansea, leggermente attardato, ma ancora in corsa per un piazzamento nella post-regular season.
Qui Ipswich—
I Tractor Boys arrivano alla sfida forti di una serie casalinga di dieci partite senza sconfitte: sette vittorie e tre pareggi, con appena mezzo gol subito di media davanti al proprio pubblico. È un dato che pesa, perché certifica una solidità difensiva concreta, non teorica. Nelle ultime dieci gare complessive l’Ipswich ha vinto sei volte, segnando 1,8 reti di media: produzione costante, distribuita con continuità nell’arco dei novanta minuti.
Qui Swansea—
Lo Swansea si presenta invece da quindicesimo in classifica con 46 punti, ma con due partite in più rispetto agli avversari. La differenza, al netto della graduatoria, emerge soprattutto nel rendimento esterno: otto sconfitte nelle ultime dieci trasferte raccontano una fragilità evidente lontano dal proprio stadio. È una squadra capace di alternare buone prestazioni a cadute improvvise, ma fuori casa fatica a reggere l’urto nei momenti decisivi.
Ipswich-Swansea, probabili formazioni—
Ipswich (4-2-3-1): Christian Walton, Darnell Furlong, Dara O'Shea, Cédric Kipré, Jacob Greaves, Azor Matusiwa, Dan Neil, Sindre Walle Egeli, Anis Mehmeti, Jack Clarke, George Hirst.
Swansea (4-1-4-1): Lawrence Vigouroux, Ethan Galbraith, Ben Cabango, Cameron Burgess, Josh Tymon, Marko Stamenic, Gustavo Nunes, Gonçalo Franco, Liam Cullen, Ji-sung Eom, Zan Vipotnik.
