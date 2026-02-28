Leverkusen-Magonza: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

Leverkusen-Magonza: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Alla BayArena, sabato 28 febbraio alle 15:30, il Leverkusen ospita il Magonza in una sfida che pesa soprattutto per i padroni di casa, chiamati a consolidare la zona europea e a dare continuità al rendimento interno.

Qui Leverkusen — Il Bayer, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions, ottenuta a spese dell'Olympiakos, si presenta all’appuntamento da sesto in classifica con 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), forte di un dato molto chiaro: in casa il passo è decisamente più solido rispetto alle uscite esterne. Nelle ultime dieci partite di Bundesliga alla BayArena sono arrivate sette vittorie, con una media di 2,30 gol segnati e appena 0,80 subiti.

Qui Magonza — Il Magonza, tredicesimo a quota 22, vive invece una stagione più irregolare. La squadra di Urs Fischer ha raccolto 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, con una differenza reti negativa (26 fatti, 38 subiti). Lontano dalla MEWA Arena il rendimento è fragile: sei sconfitte nelle ultime dieci trasferte, con 2,30 gol incassati di media. Tuttavia il momento recente non è privo di segnali incoraggianti: nelle ultime dieci gare di campionato sono arrivati quattro successi e quattro pareggi, a dimostrazione di una squadra capace di reagire.

Leverkusen-Magonza, probabili formazioni — Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quensah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick. Allenatore: Hjulmand

Magonza (3-5-2): Batz; Kohr, Posch, Potulski; da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz. Allenatore: Fischer

