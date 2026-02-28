Gladbach-Union Berlino: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Gladbach-Union Berlino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio - 08:58

Al Borussia-Park, sabato 28 febbraio alle 15:30, va in scena una sfida che mette di fronte due squadre separate da appena sei punti ma accomunate da un andamento tutt’altro che lineare. Gladbach quattordicesimo a quota 22, Union Berlino decimo con 28: classifica corta, equilibri fragili e margini d’errore ridotti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Bundesliga:

Gladbach-Union Berlino: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV — GLADBACH UNION BERLINO BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Gladbach-Union Berlino in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui 'Gladbach — Il Borussia arriva all’appuntamento in un momento delicato. Le due sconfitte consecutive contro Friburgo (2-1) ed Eintracht Francoforte (3-0) hanno confermato le difficoltà di una squadra che, nelle ultime dieci giornate, ha raccolto una sola vittoria, a fronte di sei ko e tre pareggi. I numeri raccontano di una produzione offensiva modesta (0,9 gol di media nelle ultime dieci) e di una fase difensiva vulnerabile, con 2 reti subite a partita nello stesso arco temporale. In casa, il rendimento non decolla: tre successi, tre pareggi e quattro sconfitte nelle ultime dieci al Borussia-Park.

Qui Union Berlino — L’Union Berlino si presenta invece con maggiore continuità recente, pur alternando alti e bassi. Il successo interno per 1-0 contro il Bayer Leverkusen ha dato ossigeno alla squadra di Steffen Baumgart che nelle ultime dieci gare di Bundesliga ha ottenuto tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Fuori casa il rendimento resta preoccupante: sono cinque i ko nelle ultime dieci trasferte.

Probabili formazioni — Borussia Mönchengladbach (3-5-2): Nicolas; Takai, Elvedi (c), Diks; Scally, Reitz, Sander, Engelhardt, Ullrich; Honorat, Tabaković

FC Union Berlin (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel (c), Khedira, Kemlein, Köhn; Schafer, Jeong, Ansah

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Bundesliga: