Union Berlino–Leverkusen si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 per la 23ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 21 febbraio - 02:46

La sfida tra Union Berlin-Leverkusen, valida per la 23ª giornata di Bundesliga, si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:30 all’An der Alten Försterei. Una gara importante soprattutto per gli ospiti, che inseguono un posto nelle competizioni europee, mentre l’Union vuole tornare a fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

Dove vedere Union Berlin-Leverkusen in diretta tv e streaming — Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Union Berlino — Il periodo dell'Union Berlino è tutt’altro che positivo. La squadra della capitale ha perso tre delle ultime quattro partite, compresa la recente sconfitta per 3-2 sul campo dell’Amburgo, e non riesce più a trovare continuità nei risultati. La classifica resta ancora relativamente tranquilla, ma il margine sulla zona retrocessione si è ridotto e serve una reazione immediata. Il problema principale riguarda la fase offensiva, dove Ansah, fermo a cinque gol stagionali, non segna da diverse settimane, riducendo il peso offensivo della squadra nei momenti decisivi.

Il momento del Bayer Leverkusen — Il Bayer Leverkusen arriva invece in grande fiducia dopo il netto 4-0 contro il St. Pauli e il successo europeo contro l’Olympiakos. In Bundesliga la squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, dimostrando solidità e qualità. L’obiettivo è chiaro: avvicinare il quarto posto e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Il ritorno al gol di Schick rappresenta un segnale importante, mentre il centrocampo continua a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco.

Probabili formazioni di Union Berlin-Leverkusen — L’Union Berlino dovrebbe confermare un sistema con due punte supportate da un trequartista, cercando maggiore incisività offensiva.

Il Leverkusen risponde con un 3-4-2-1 molto offensivo, con Schick riferimento centrale e supporto costante tra le linee.

Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn; Burke; Ilić, Ansah.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Vázquez, Palacios, García, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick.

