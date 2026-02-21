La sfida tra Union Berlin-Leverkusen, valida per la 23ª giornata di Bundesliga, si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:30 all’An der Alten Försterei. Una gara importante soprattutto per gli ospiti, che inseguono un posto nelle competizioni europee, mentre l’Union vuole tornare a fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.
Lo streaming live
Bundesliga, Union Berlin-Leverkusen: le probabili formazioni e lo streaming gratis
Dove vedere Union Berlin-Leverkusen in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento dell’Union Berlino—
Il periodo dell'Union Berlino è tutt’altro che positivo. La squadra della capitale ha perso tre delle ultime quattro partite, compresa la recente sconfitta per 3-2 sul campo dell’Amburgo, e non riesce più a trovare continuità nei risultati. La classifica resta ancora relativamente tranquilla, ma il margine sulla zona retrocessione si è ridotto e serve una reazione immediata. Il problema principale riguarda la fase offensiva, dove Ansah, fermo a cinque gol stagionali, non segna da diverse settimane, riducendo il peso offensivo della squadra nei momenti decisivi.
Il momento del Bayer Leverkusen—
Il Bayer Leverkusen arriva invece in grande fiducia dopo il netto 4-0 contro il St. Pauli e il successo europeo contro l’Olympiakos. In Bundesliga la squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, dimostrando solidità e qualità. L’obiettivo è chiaro: avvicinare il quarto posto e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Il ritorno al gol di Schick rappresenta un segnale importante, mentre il centrocampo continua a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco.
Probabili formazioni di Union Berlin-Leverkusen—
L’Union Berlino dovrebbe confermare un sistema con due punte supportate da un trequartista, cercando maggiore incisività offensiva.
Il Leverkusen risponde con un 3-4-2-1 molto offensivo, con Schick riferimento centrale e supporto costante tra le linee.
Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn; Burke; Ilić, Ansah.
Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Vázquez, Palacios, García, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick.
