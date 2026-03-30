Jazz-Cavaliers: dove vedere la NBA in TV e in Streaming Gratis

Jazz-Cavaliers, match valido la regular season della NBA: probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Basket americano su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 14:22)

La sfida tra i Cleveland Cavaliers e gli Utah Jazz mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti della stagione, e il divario attuale appare piuttosto netto già alla vigilia. Padroni di casa già sicuri di un posto play-off e favoriti nell'incontro, ospiti già fuori dalla contesa per la post-season, stagione decisamente da dimenticare.

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Qui Utah Jazz — Utah sta attraversando una fase molto difficile. Le numerose sconfitte nelle ultime settimane hanno evidenziato soprattutto problemi difensivi, con troppi punti concessi e poca capacità di contenere gli attacchi avversari. Nonostante qualche prestazione individuale interessante, come quelle dei giovani talenti a roster, la squadra fatica a trovare equilibrio e continuità. L’ultima pesante sconfitta contro Phoenix è solo l’ennesima conferma di un momento complicato, in cui anche il fattore campo non sta facendo la differenza.

Qui Cleveland Cavaliers — I Cavaliers arrivano a questo appuntamento in grande fiducia, forti di un rendimento recente molto solido e di una striscia positiva che li ha rilanciati tra le squadre più in forma della Eastern Conference. L’attacco gira ad altissimo livello, con tanti punti segnati e una circolazione di palla efficace, mentre il contributo dei singoli è costante: giocatori come Donovan Mitchell ed Evan Mobley garantiscono qualità e continuità su entrambi i lati del campo. Anche lontano da casa Cleveland ha dimostrato affidabilità, segno di una squadra ormai matura e con ambizioni concrete