Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte Juventus e Fiorentina e, nel paragrafo successivo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Serie A. Il match avrà inizio alle ore 12:00 e si disputerà presso l'Allianz Stadium. Nel girone d'andata, le due squadre si sono affrontare nel mese di novembre pareggiando 1-1: Kostić per la Vecchia Signora e Mandragora per i Gigliati.

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Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita

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Come arrivano le due squadre alla gara

La Viola, ormai salva dopo aver evitato la retrocessione in, proverà comunque a tornare in Toscana con un buon risultato contro una Juve molto agguerrita visto che sta lottando per la qualificazione alla prossima edizione della. La sfida tra queste due grandi rivali sarà visibile, in contemporanea con le altre quattro gare utili per la lotta alla massima competizione europea, in diretta televisiva ed in streaming esclusivamente su DAZN.Dopo aver esoneratoa fine ottobre, la Juventus ha scelto come nuovo allenatore. Attualmente, i bianconeri occupano la terza posizione in classifica conpunti, soltanto uno in più dele della Roma . Il percorso indei piemontesi si è fermato ai quarti di finale, dove hanno persoin casa dell'. In, invece, hanno raggiunto i Play-off per gli ottavi, ma sono stati eliminati dai turchi del. La squadra bianconera non perde una partita di Serie A da quasi tre mesi, quando ilha persoin casa contro ilallenato da. Negli ultimi cinque incontri disputati, invece, la Juve ha ottenuto tre vittorie contro Atalanta (0-1),(2-0) e(0-1) e ha pareggiato prima a San Siro contro il Milan (0-0) ed in seguito tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro l'(1-1).

Firenze, Italia - 10 maggio 2026: Nicolò Fagioli della Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Genoa allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dopo aver iniziato la stagione con il ritorno in panchina di Stefano Pioli, a causa dei deludenti risultati soprattutto in campionato la Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico per poi ingaggiare Paolo Vanoli. In questo momento, la Viola si trova al quindicesimo posto avendo totalizzato 38 punti ottenendo anche la salvezza. In Coppa Italia, i Gigliati si sono fermati agli ottavi visto che hanno perso 1-3 contro il Como, mentre in Conference League c'ha pensato il Crystal Palace ad eliminarli ai quarti di finale. Dopo la vittoria tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi contro la Lazio decisa dalla rete del terzino tedesco Robin Gosens, la Fiorentina ha ottenuto tre pareggi, due dei quali a reti bianche contro Sassuolo e Genoa e l'altro per 1-1 in trasferta contro il Lecce, e la pesante sconfitta per 4-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma allenata da Gasperini.

Probabili formazioni

I padroni di casa non avranno a disposizione Cabal e Milik. Le stagioni dei due calciatori sono state compromesse dagli infortuni. L'unico ballottaggio in casa Juve riguarda quello tra Koopmeiners e, con quest'ultimo in dubbio a causa di problemi fisici. La Fiorentina, invece, si devono valutare le condizioni di, il quale è alle prese con un fastidio alla tibia. I ballottaggi, invece, riguardano Mandragora-Brescianini a centrocampo e Parisi-Gudmundsson in attacco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahović. Allenatore: Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Ranieri, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. Allenatore: Vanoli

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