Juventus U23 e Campobasso recuperano il match della nona giornata del girone B di Serie C questo mercoledì 22 ottobre. Il match dello Stadio Moccagatta di Alessandria è in programma alle ore 14,30.
Juventus U23-Campobasso live: streaming gratis, diretta tv del match di Serie C
Guarda Juventus U23-Campobasso IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Juventus U23 e Campobasso scendono in campo esattamente 73 ore dopo le rispettive gare giocate nel weekend contro Rimini e contro la Ternana: i bianconeri hanno vinto 2-0 nella trasferta romagnola mentre i rossoblu hanno perso in casa 1-0. Al momento le due formazioni si trovano metà classifica, rispettivamente al nono e dodicesimo posto. Questo è il primo scontro diretto nella storia delle due formazioni.
Dove Juventus U23-Campobasso in diretta TV e streaming gratis—
Juventus U23-Campobasso sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Juventus U23-Campobasso in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
