Il secondo turno del Roland Garros mette di fronte Thanasi Kokkinakis e Pablo Carreno Busta in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e combattuta. I due tennisti, infatti, sono conosciuti per la loro capacità di restare a lungo in partita e di trascinare spesso i match verso set intensi e ricchi di game, soprattutto sulla terra battuta.

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Il momento dei due tennisti

Quello di Parigi sarà il primo confronto diretto tra Kokkinakis e Carreno Busta. I due non si sono mai affrontati in carriera e l’assenza di precedenti rende ancora più difficile individuare un favorito netto alla vigilia.

Thanasi Kokkinakis arriva all’appuntamento in un buon momento di forma. L’australiano ha conquistato sei vittorie nelle ultime dieci partite disputate e al primo turno del torneo ha superato Terence Atmane dopo una sfida complicata e molto dispendiosa dal punto di vista fisico. Un dato interessante riguarda proprio la durata media delle sue partite nei match al meglio dei cinque set: circa 42,8 game, confermando la tendenza dell’australiano a incontri lunghi e combattuti.

Situazione simile anche per Pablo Carreno Busta, che nelle ultime settimane ha ottenuto sei successi nelle ultime dieci gare disputate. Lo spagnolo continua a distinguersi per la sua solidità e per la capacità di restare competitivo in ogni set. Le statistiche evidenziano infatti come riesca mediamente a conquistare il 47% dei game giocati, dato che conferma il suo equilibrio anche contro avversari di alto livello.

Considerando le caratteristiche dei due giocatori e il loro rendimento recente, il match potrebbe trasformarsi in una vera battaglia sulla terra rossa del Roland Garros, con ottime possibilità di vedere una sfida lunga e ricca di game.

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