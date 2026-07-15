La sfida di tennis tra Barbora Krejcikova e Carole Monnet è valida per gli ottavi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 16:30. Un confronto che vede opposte una delle giocatrici più titolate del circuito e una francese reduce da una bella vittoria al primo turno. Il Vanda Pharmaceuticals Athens Open si disputa sul cemento outdoor ed è tornato nel calendario WTA dopo oltre 35 anni di assenza nella capitale greca. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Krejcikova ha superato agevolmente Viktoriya Tomova all'esordio, mentre Monnet ha eliminato Rebeka Masarova al termine di una lunga battaglia in tre set.

Barbora Krejcikova: caratteristiche e carriera

Barbora Krejcikova, nata nel 1995 nella Repubblica Ceca, è una delle giocatrici più complete del circuito. Nel corso della carriera ha conquistato il

e

in singolare, oltre a numerosi titoli Slam in doppio che l'hanno portata anche al numero uno del mondo della specialità.

Il suo tennis è ricco di soluzioni tecniche: variazioni, ottimo rovescio, grande sensibilità sotto rete e capacità di leggere perfettamente gli scambi. Sul cemento riesce ad alternare ritmo e precisione, risultando estremamente difficile da affrontare.

Carole Monnet: caratteristiche e carriera

Carole Monnet, nata nel 2001 in Francia, ha costruito la propria crescita principalmente attraverso il circuito ITF, ottenendo progressivamente risultati che le hanno consentito di competere con maggiore continuità nei tornei WTA.

Il suo stile di gioco è basato sulla regolarità, sulla mobilità e sulla capacità di lottare su ogni punto. Non dispone della potenza della sua avversaria, ma cerca spesso di costruire gli scambi con pazienza e intensità.

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Il momento delle due tenniste

Krejcikova si presenta agli ottavi dopo una convincente vittoria in due set contro Tomova, confermando di attraversare un buon momento di forma dopo le recenti prestazioni positive anche sull'erba.

Monnet, invece, arriva con entusiasmo dopo aver rimontato Masarova in una sfida molto combattuta, dimostrando carattere e ottima tenuta mentale nei momenti decisivi.

Pronostico

L'

sta premiando le giocatrici capaci di gestire bene gli scambi sul cemento e Krejcikova sembra avere tutte le caratteristiche ideali per andare avanti nel torneo. La ceca dispone di un bagaglio tecnico nettamente superiore, maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e arriva da un esordio molto convincente.

Monnet proverà a sfruttare la fiducia accumulata nel primo turno e a trascinare la partita su scambi più lunghi, ma dovrà disputare un incontro quasi perfetto per mettere realmente in difficoltà una campionessa Slam. Il pronostico è nettamente dalla parte di Krejcikova, favorita per il passaggio del turno e con ottime possibilità di chiudere l'incontro in due set.

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