Non perdere Betis-Real Madrid: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 13:33)

Il Real Madrid, uscito da ogni competizione, fa i conti con una stagione che non ha assolutamente rispettato le previsioni iniziali. Nonostante una squadra stellare la squadra della capitale ha fatto i conti con risultati altalenanti e l'esonero in piena stagione di Xabi Alonso per Alvaro Arbeloa. Adesso, nel campionato spagnolo, si aspetta solo la matematica certezza del Barcellona campione. I Blancos si presenta alla prossima sfida de LaLiga contro il Betis forti di una vittoria contro l'Alaves, ma i tifosi hanno fischiato due dei giocatori cardine della squadra, Mbappé e Vinicius Jr.

La partita tra Betis e Real Madrid si terrà venerdì 24 aprile allo Stadio Benito Villamarín. I padroni di casa non hanno un biglietto da visita particolarmente favorevole: sono infatti reduci da un vero e proprio harakiri in Europa League contro il Braga, che ha eliminato gli spagnoli dalla competizione in rimonta. Ne LaLiga, invece, la squadra di Pellegrini ha vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate. La sfida di venerdì, quindi, che andrà in scena dalle 20:45, si presenta cruciale non soltanto per la classifica ma anche per il futuro di queste due squadre. Chiamate a riprendersi non solo da un momento altalenante, ma a ritrovare anche l'affetto dei tifosi.

Dove vedere Betis-Real Madrid in diretta TV e streaming live — Betis-Real Madrid sarà disponibile in diretta streaming su BET365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.