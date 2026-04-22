Dove vedere Sheffield United-Blackburn in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Sheffield United-Blackburn: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 13:34)

Sheffield United e Blackburn Rovers si affrontano mercoledì 22 aprile alle 20:45 a Bramall Lane, in una sfida valida per il campionato inglese. I padroni di casa cercano continuità dopo gli ultimi risultati positivi, mentre gli ospiti vogliono tornare alla vittoria per migliorare una classifica che resta complicata. Si tratta di un match importante soprattutto per lo Sheffield United, deciso a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ai propri obiettivi stagionali. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SHEFFIELD UNITED-BLACKBURN SU BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Sheffield United arriva a questa partita con fiducia dopo due successi consecutivi, tra cui l’ultima vittoria in trasferta contro il Watford. La squadra ha mostrato segnali di crescita, soprattutto in fase offensiva, riuscendo a concretizzare meglio le occasioni create. Tuttavia, il rendimento nelle ultime settimane è stato altalenante e servirà maggiore continuità per chiudere al meglio la stagione. Anche nei precedenti contro il Blackburn, lo Sheffield United ha spesso avuto la meglio, elemento che potrebbe incidere anche dal punto di vista psicologico.

Il Blackburn, invece, attraversa un momento più complicato. Nell’ultima uscita ha raccolto solo un pareggio contro il Coventry, confermando alcune difficoltà nella gestione della partita, soprattutto quando si tratta di costruire gioco e creare occasioni. I Rovers stanno faticando a trovare vittorie con continuità e arrivano a questa sfida con l’obiettivo di interrompere una serie non brillante, cercando di sorprendere una squadra sulla carta più in forma.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Blackburn — Lo Sheffield United dovrebbe puntare su un assetto offensivo con Hamer e O’Hare a supporto di Bamford, cercando di gestire il possesso e colpire con qualità. Il Blackburn, invece, potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, con una difesa a tre e ripartenze affidate alla rapidità dei trequartisti alle spalle della punta.

Sheffield United (4-2-3-1): Davies; Seriki, Tanganga, McGuinness, Burrows; Riedewald, Peck; Cannon, O’Hare, Hamer; Bamford

Blackburn (3-4-2-1): Tóth; Atcheson, McLoughlin, Cashin; Alebiosu, Gardner-Hickman, Montgomery, Ribeiro; Morishita, Hedges; Ohashi.